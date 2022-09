Apprendimento e nuove tecnologie: la soluzione ideale per i tuoi figli

Nell’era della didattica a distanza e delle tecnologie sempre più alla portata di tutti, i bambini vengono a contatto con la rete già nella più tenera età.

In questo senso, un sistema di parental control è a dir poco indispensabile. Affinché i più piccoli non siano però distratti da tutto ciò che offre il Web, è bene andare oltre e cercare strumenti ancora più raffinati.

Bloccare l’accesso a siti con contenuti non adatti è sì importante, ma anche i social network e siti apparentemente innocui possono essere pericolosi, o comunque costituire distrazioni indesiderate.

Esiste dunque una soluzione in grado di trasformare la rete in un luogo sicuro, ideale per gli studi e sotto stretto controllo dei genitori?

Grazie a Norton Family, è possibile aiutare i propri figli ad avere un rapporto migliore per quanto concerne apprendimento e nuove tecnologie.

Norton Family: molto più di un semplice sistema parental control

Norton Family offre tutto ciò che un servizio parental control può offrire, con blocco di siti con contenuti non adatti ai minori e altre forme di prevenzione molto utili.

Ciò che differenzia questo prodotto rispetto alla concorrenza però, è soprattutto il focus su apprendimento e nuove tecnologie.

In questo senso è possibile preparare una lista di siti Web educativi che possono essere accessibili durante le ore di studio, bloccando le piattaforme che tendono a stimolare la procrastinazione.

Risulta poi possibile tenere sotto controllo anche il tempo che i bambini passano online, potendo concedere solo rari specifici di accesso alla rete e impostando un numero predefinito di ore.

La possibilità di ottenere, via posta elettronica, notifiche in caso di comportamento anomalo o non appropriato, rappresentano un ulteriore vantaggio legato a Norton Family.

Non solo: questo strumento agisce anche su piattaforme mobile come smartphone Android e iPhone, con un sistema per rivelare la posizione del dispositivo e con una cronologia di 30 giorni sugli spostamenti dei figli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.