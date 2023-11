Visione Notturna e Audio Bidirezionale: proteggi casa con questa piccola videocamera, in OFFERTA col BLACK FRIDAY

Piccola e discreta, ma altamente funzionale. Aqara Camera Hub G2H Pro di Zigbee è una videocamera da interni che protegge casa, visto che potrai monitorarla dal telefono ovunque ti trovi. Inoltre, puoi parlare con chi bussa e non ti trova in casa, quindi si immagini la comodità di parlare con parenti, amici o il corriere. Oggi la paghi solo 54,38 euro con lo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Aqara Camera Hub G2H Pro: le caratteristiche

Aqara Camera Hub G2H Pro offre la massima sicurezza per gli interni oltre alla massima discrezionalità, visto che misura solo 8.23 x 5.64 x 5.05 cm. Quindi più o meno la grandezza di una Webcam ordinaria da Pc. La risoluzione dello schermo è pari a HD1080P, offre anche una nitida Visione Notturna e il comodissimo Audio Bidirezionale. Che può essere utile per spaventare i ladri, parlare con chi non ci trova a casa ma anche con gli altri membri della famiglia o gli animali domestici.

Plug-in Compatibile con Alexa e Google Assistant, Funziona con IFTTT.

