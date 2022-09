Architettura e design: 5 corsi introduttivi in offerta

Se stai leggendo questo articolo, significa che sei interessato al mondo dell’architettura e interior design. E magari sei anche un principiante che vuole imparare da zero qualcosa di nuovo in questo campo. Per te, Domestika ha lanciato una nuovissima promozione: un pacchetto da 3 corsi a scelta tra un’ampia selezione, al vantaggioso prezzo di 37,90 euro. Parliamo di poco più di 10 euro a corso, per cui di un bel risparmio.

I nostri consigli d’acquisto

Scegliere, specialmente se le opzioni sono decine e decine – se non centinaia – è sempre complicato. Per fortuna hai ancora qualche giorno prima della scadenza della promozione. Se sei proprio indeciso sul da farsi, ecco i nostri consigli d’acquisto per corsi introduttivi a più discipline.

“Introduzione all’interior design” di Masquespacio – In questo corso imparerai come realizzare un progetto di interior design dalla ricerca di ispirazione alla decorazione finale dello spazio. Con l’aiuto della direttrice creativa di Masquespacio, Ana Hernández, raggiungerai risultati esplosivi con risorse limitate, dando un nuovo uso agli oggetti di uso quotidiano seguendo la filosofia del “fai da te”.

di Masquespacio – In questo corso imparerai come realizzare un progetto di interior design dalla ricerca di ispirazione alla decorazione finale dello spazio. Con l’aiuto della direttrice creativa di Masquespacio, Ana Hernández, raggiungerai risultati esplosivi con risorse limitate, dando un nuovo uso agli oggetti di uso quotidiano seguendo la filosofia del “fai da te”. “Introduzione al feng shui” di Cliff Tan – In questo corso online ti insegnerà a percepire l’ambiente e le energie che ti circondano e interagire con essi attraverso i principi del feng shui. Scoprirai come potenziare un progetto applicando le esigenze, la personalità, lo stile di vita del cliente e soprattutto le energie proprie del luogo, liberandole facendole fluire nello spazio.

di Cliff Tan – In questo corso online ti insegnerà a percepire l’ambiente e le energie che ti circondano e interagire con essi attraverso i principi del feng shui. Scoprirai come potenziare un progetto applicando le esigenze, la personalità, lo stile di vita del cliente e soprattutto le energie proprie del luogo, liberandole facendole fluire nello spazio. “Introduzione al disegno architettonico con AutoCAD” di Isabel Martinez – Impara gli strumenti fondamentali per disegnare con precisione i tuoi progetti di architettura.

di Isabel Martinez – Impara gli strumenti fondamentali per disegnare con precisione i tuoi progetti di architettura. “Introduzione al retail design” di Clap Studio – In questo corso imparerai passo dopo passo come creare uno spazio commerciale con un concetto unico. Scoprirai il processo creativo di Clap Studio, imparerai a presentare il tuo progetto al cliente e vedrai come creare un press kit per comunicare i tuoi progetti su diversi media e riviste.

di Clap Studio – In questo corso imparerai passo dopo passo come creare uno spazio commerciale con un concetto unico. Scoprirai il processo creativo di Clap Studio, imparerai a presentare il tuo progetto al cliente e vedrai come creare un press kit per comunicare i tuoi progetti su diversi media e riviste. “Introduzione alla vetrinistica commerciale” di Kiosco Creativo – In questo corso Creative Kiosk ti introdurrà al mondo delle vetrine. Imparerai a creare un brief ea sviluppare un concetto per il tuo progetto. Dopo la concettualizzazione, riceverai alcuni suggerimenti in modo che in seguito potrai eseguirla, anche se non approfondirai la fase di assemblaggio.

Come comporre il tuo pacchetto? Per prima cosa dovrai accedere alla pagina dell’offerta attraverso questo link. Scegli tre corsi tra quelli proposti che ritieni più adatti alle tue esigenze e fai clic sul bottone corrispondente per aggiungerli al tuo pacchetto, al costo di soli 37,90 euro. Ogni corso è composto da videolezioni on-demand ad accesso illimitato, a cui potrai accedere dove vuoi, quanto vuoi e da qualunque dispositivo, per guardare e riguardare tutte le lezioni e imparare seguendo il tuo ritmo. Sono inoltre accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.