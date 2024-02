Armored Core VI, la Collection Edition è finalmente super scontata! Era ora!

Dopo avervi stupito con l’offerta bomba per la Launch Edition, oggi tocca alla Collector’s Edition di Armored Core VI: Fires of Rubicon per PlayStation 5, una Collector davvero ricca, anzi extra lusso, cosa questa non proprio banale visto che ultimamente molte Collector’s Edition costano tanto, ma offrono poco in relazione a quanto si è speso. Questa volta il piatto è davvero sontuoso: cosa ne pensate di una figure del robot protagonista alta 19 cm? Ma soprattutto questa Collector’s Edition contiene anche il gioco! Che potrebbe essere una cosa ovvia, ma ultimamente diverse Collectors sono state vendute senza gioco, solo con la figure/statua. In questa Collector’s Edition di Armored Core VI: Fires of Rubicon c’è tutto e di più. Ma soprattutto c’è un super sconto: MENO 23%, col prezzo di listino che da un costo medio di 203,94 euro crolla fino a fermarsi a 157, 49 euro! Spettacolo!

Bello e tosto, è puro From Software!

Armored Core VI: Fires of Rubicon è il sesto capitolo della celebre serie di videogiochi Armored Core, sviluppata da From Software, i ragazzi a cui dobbiamo titoli come Dark/Demon Souls, Blodborne e Elden Ring. E’ quindi bello tosto, difficile ma estremamente appagante, qualcuno potrebbe definirlo hardcore. Ambientato in un futuro distopico, un mondo devastato dalla guerra e dal caos, dove enormi mech, noti come Armored Cores, dominano il campo di battaglia.

Armored Core VI: Fires of Rubicon introduce diverse innovazioni rispetto ai suoi predecessori. Innanzitutto, presenta un’ampia gamma di personalizzazioni per i mech, consentendo ai giocatori di creare Armored Cores unici e adattati al loro stile di gioco. Ciò include una vasta selezione di armi, equipaggiamenti e parti per mech, che permettono ai giocatori di sperimentare e sviluppare strategie diverse per affrontare le sfide presentate nel gioco. Inoltre, il sistema di combattimento è stato migliorato per offrire una maggiore profondità e sfida, con nuove meccaniche e tattiche da apprendere e padroneggiare.

Ma cosa contiene la Collector’s?

Il gioco

Statua 19 cm

Adesivi

Poster

Art cards

Spille

Colonna sonora digitale

Artbook

Steelbook

Se siete fan di From Software non dovete lasciarvi scappare questa loro nuovo capolavoro dal nome di Armored Core VI: Fires of Rubicon! Se non lo siete, ma volete mettervi alla prova con un titolo impegnativo ma estremamente gratificante e appagante Armored Core VI: Fires of Rubicon è perfetto per per voi. Ed visto che questa ricchissima Collector’s Edition è anche super scontata Amazon non potete non acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.