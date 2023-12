Arriva Oscal Pad 18, tablet con 12GB di RAM ad un prezzo da entry level

Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione e Oscal, un’azienda tecnologica promettente, è pronta a fare un grande passo avanti con il suo ultimo tablet di punta, l’Oscal Pad 18. Questo nuovo dispositivo, che si distingue per il suo schermo da oltre 11 pollici, è progettato per eliminare ulteriormente i confini tra laptop e tablet, unendo la funzionalità di un laptop in un design portatile.

Scopri Oscal Pad 18

Display 11″ e tanta potenza

L’Oscal Pad 18 vanta un display IPS full-view da 11 pollici con risoluzione 1920*1200. Offre modalità di comfort per gli occhi, una visualizzazione mozzafiato e può trasformarsi istantaneamente in un laptop con interfaccia simile a PC, mantenendo la capacità touchscreen e supportando una penna stilo per una scrittura naturale e le esigenze quotidiane di creazione. Con una batteria da 8800mAh per fino a 10 ore di uso quotidiano, il tablet è anche certificato Widevine L1, con altoparlanti quadrati per un’esperienza audiovisiva più coinvolgente.

Equipaggiato con un potente processore octa-core Unisoc T616, l’Oscal Pad 18 offre opzioni di memoria di 8GB o 12GB, entrambe raddoppiabili senza costi aggiuntivi grazie alla tecnologia avanzata di espansione della RAM. Con 256GB di memoria interna espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, è pronto ad affrontare giochi impegnativi e multitasking senza sforzo.

Android 13 ed ottime fotocamere

Con una fotocamera selfie Samsung da 13MP e una fotocamera principale da 13MP più una fotocamera di profondità da 2MP per le riprese posteriori, l’Oscal Pad 18 assicura videochiamate più nitide e foto di alta qualità. Supporta il riconoscimento facciale e integra Google Lens per una ricerca più comoda, traduzioni efficienti e scansione di file.

L’Oscal Pad 18 esegue Android 13 con l’interfaccia utente DokeOS_P 3.0, che offere un’esperienza utente intuitiva e fluida. Caratteristiche come la Modalità PC, Funzione Split-screen, Cold Room, DAC+MAC Double Protection, Smart Floating Windows, e icone personalizzabili, rendono il Pad 18 un compagno digitale affidabile.

Disponibilità e Offerte Speciali

L’Oscal Pad 18 sarà disponibile in anteprima mondiale su AliExpress dal 11 al 15 dicembre 2023, con uno sconto del 50%! L’edizione 8GB+256GB sarà disponibile a soli $149.99, mentre l’edizione 12GB+256GB a $159.99. Un’occasione imperdibile per accaparrarsi questa meraviglia tecnologica a un prezzo straordinario.

Scopri Oscal Pad 18

Questo tablet è perfetto per chi non vuole spendere molto, ma senza rinunciare ad un display ampio e caratteristiche hardware degne di nota. Inoltre, la modalità PC consente all’utente di lasciare a casa il proprio laptop e di lavorare solo con l’Oscal Pad 18 per un’intera giornata, senza necessità di ricaricarlo.