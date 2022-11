Asciuga la bava dalla tastiera e sfrutta l'offerta: MacBook Air M1 sconto di 230€

MacBook Air 2020 ha ancora molto da dire nonostante sia in commercio la sua natura evoluzione con processore M2. Il “vecchio” M1, infatti, è in grado di stupire gli utenti con prestazioni estremamente elvate. E’ stato il primo chip creato da Apple specificamente per Mac, integrando CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, piccolissimo circuito. Con tecnologie su misura e ben 16 miliardi di transistor, raggiunge livelli eccezionali di performance ed efficienza energetica, e porta il Mac in una nuova dimensione.

Il chip M1 permette quindi a MacBook Air di avere prestazioni incredibili, con tecnologie su misura e un’efficienza straordinaria. Racchiude 16 miliardi di transistor e integra CPU, GPU, I/O e tutti i principali componenti e controller su un unico, piccolissimo circuito. Ed è merito della CPU se MacBook Air è pronto ad affrontare sfide impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. La potente CPU 8‑core unisce quattro performance core e quattro efficiency core che insieme gestiscono i più complessi task in multi‑thread, mentre la GPU 7‑core porta con sé una velocissima grafica integrata.