Il bucato non si asciuga? L'Asciugatrice Beko ora la paghi solo 288 euro, ecco come

Con l’arrivo dell’autunno e ancora peggio dell’inverno, asciugare il bucato diventa una vera impresa, tra piogge, umidità e cielo terso. Questa offerta su eBay ti consente di risolvere il problema con soli 288,91 euro acquistando la potente Asciugatrice Beko. Tutto ciò che devi fare è aggiungere il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto, per risparmiare il 15%! Praticamente ben 50 euro sul prezzo di partenza!

Asciugatrice Beko: caratteristiche tecniche

Beko DRX823N è la potente asciugatrice molto apprezzata da chi la usa già. Il posizionamento dell’apparecchio consente la libera installazione. Il Caricamento è frontale, mentre il sistema di asciugatura è quello collaudato a Pompa di calore. La capacità del cestello arriva fino a 8 kg, quindi è ideale per famiglie di 3-4 persone. Il Ciclo è di 197 min. La partenza può essere ritardata fino a 24 h. Classe efficienza energetica è invece di tipo A++.

Potrai risparmiare in bolletta grazie ad un consumo energetico annuo tutto sommato modesto, di 235 kWh. Le dimensioni studiate appositamente per essere compatte, permettono di inserirla ovunque. Parliamo infatti delle seguenti: Profondità: 568 mm, Larghezza: 597 mm, Altezza: 846 mm. Display in alto a destra molto chiaro, colore bianco adatto a tutti gli ambienti: bagno, cucina o cortile. Potrai anche concordare con il venditore per altri servizi come Consegna al piano, ritiro dell’usato e installazione.

Insomma, l'asciugatrice Beko è ciò che ci vuole per avere il bucato appena lavato subito asciutto, senza rovinare i capi, anche i più delicati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

