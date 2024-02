Asciugatrice Whirlpool FreshCare 8 kg in super offerta a 399 euro da Unieuro

Tra le offerte più interessanti della promozione La scelta giusta di Unieuro segnaliamo l’asciugatrice Whirlpool FreshCare da 8 kg, in vendita a 399 euro per effetto del 50% di sconto sul prezzo consigliato di 799,90 euro. È anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (469 euro, ndr).

In più gli utenti hanno la possibilità di acquistare l’asciugatrice Whirlpool a libera installazione in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese con Klarna o PayPal. La consegna è stimata entro l’inizio della prossima settimana, con le spese di spedizione a carico di Unieuro.

Asciugatrice Whirlpool FreshCare da 8 kg in sconto del 50% sul sito di Unieuro

Uno dei principali punti di forza dell’asciugatrice FreshCare del marchio Whirlpool è la tecnologia 6° Senso, grazie alla quale riconosce la quantità di bucato andando a impostare in automatico il corretto tempo di asciugatura per risultati perfetti e senza compromessi.

Un ulteriore motivo per acquistare l’asciugatrice di Whirlpool è la tecnologia FreshCare, che mantiene la freschezza del bucato anche se lo si dimentica all’interno del cestello. Non solo però, perché grazie alle sue oscillazioni bidirezionali è in grado di prevenire le pieghe, indipendentemente da quante ore trascorrono prima che si ritiri il bucato.

L’asciugatrice Whirlpool FreshCare da 8 kg e a libera installazione è in offerta a soli 399 euro sul sito ufficiale unieuro.it, grazie al 50% di sconto sul prezzo consigliato di 799,90 euro. Le spese di spedizione sono gratuite, con gli utenti che hanno la possibilità di acquistarla in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese con Klarna o PayPal.

