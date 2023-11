Aspirapolvere Dyson senza sacco né fili a un prezzo STRACCIATO: meglio sbrigarsi

Dyson Big Ball Parquet 2 è un aspirapolvere incredibile, delicato sui pavimenti delicati, ma anche molto utile per aspirare briciole o peli di animali da poltrone e divani. Senza paura di rovinarli! Infatti, viene anche fornito con un set per pulizie più specifiche. Oggi puoi pagarlo solo 254,15 euro applicando al prezzo già scontato il coupon NOVEDAYS, che permette un ulteriore ribassamento del prezzo del 15%. Conviene però affrettarsi, perché la promozione scade il prossimo 19 novembre.

Dyson Big Ball Parquet 2: le caratteristiche

L’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 rimuove la polvere e i detriti in un’unica azione, senza nessun contatto diretto. Riprende la posizione corretta automaticamente per pulire tutte le superfici, grazie al baricentro basso all’interno della sfera si raddrizza da solo in caso di ribaltamento. Per una manovrabilità ottimizzata e una pulizia senza interruzioni.

La confezione prevede, oltre all’Aspirapolvere Dyson Big Ball Multifloor 2, anche una Spazzola pneumatic, Accessorio multifunzione, Spazzola per imbottiti, Spazzola articolata per pavimenti duri. Quindi un set molto completo per ogni tipo di superficie e angolatura, anche quella più ostinata. Ottima anche l’autonomia. Il peso contenuto (8Kg) e le dimensioni compatte (349 mm di altezza, 400 mm di lunghezza e 295 mm di larghezza) lo rendono molto maneggevole.

