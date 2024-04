Aspirapolvere senza fili Dyson V11 in MEGA SCONTO su eBay: POCHISSIMI pezzi

Stanco di dedicarti sempre alle pulizie al rientro da lavoro? eBay ha la soluzione che fa per te. Oggi puoi acquistare il migliore aspirapolvere in commercio ad un prezzo stracciato: l’aspirapolvere senza fili Dyson V11 è tuo a soli 454€, attivando il coupon segreto PSPRAPR24 al momento del pagamento. Dimenticati delle pulizie e metti le mani su questo aspirapolvere potente, efficace e comodissimo da utilizzare, approfittando dello sconto di oltre 140€. Se lo acquisti adesso, hai in regalo anche un kit per la pulizia auto del valore di 65€. Approfittane adesso: i pezzi rimasti sono pochissimi.

Aspirapolvere senza fili Dyson V11 con kit pulizia auto in omaggio

L’aspirapolvere senza fili Dyson V11 è la soluzione ideale se cerchi un aspirapolvere con diverse funzioni e caratterizzato da materiali di pregio, capace soprattutto di pulire da cima a fondo la tua casa. Caratterizzato da una potenza di aspirazione senza eguali, questo modello dispone di 3 specifiche funzioni per il giusto equilibrio tra potenza e durata.

La spazzola motorizzata è coperta da un tessuto in nylon è capace di catturare le particelle di polvere più grandi, mentre i filamenti anti-statici in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine e gli allergeni. Il meccanismo a grilletto, poi, espelle in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore con un solo gesto, così da non dover entrare minimamente in contatto con lo sporco.

La tecnologia Dyson per l’ottimizzazione della potenza e il grilletto per il risparmio della batteria, infine, ti aiutano anche a massimizzare l’efficienza energetica, offrendoti fino a 120 minuti di autonomia in modalità Eco. Acquistando questo prodotto, inoltre, avrai in regalo uno speciale kit di pulizia per la tua auto del valore di 65€ che include una spazzola e ben 6 accessori.

Questo aspirapolvere senza fili ti farà rimanere a bocca aperta per la sua potenza e le sue funzioni. Non a caso è l’aspirapolvere più acquistato da chi cerca il meglio per la pulizia della propria casa. Oggi te lo porti a casa con un mega sconto di ben 145€. Corri ad acquistarlo: solo per oggi lo paghi 454€. Un’offerta a dir poco imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.