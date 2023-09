Assassin's Creed Mirage per PS5: prenotalo ora sfruttando il COUPON

Assassin’s Creed Mirage è un videogioco di azione e avventura sviluppato da Ubisoft Bordeaux e pubblicato da Ubisoft. È il tredicesimo capitolo principale della serie Assassin’s Creed e il successore di Assassin’s Creed Valhalla uscito nel 2020. Sarà disponibile per Microsoft Windows, PlayStation 4 e 5, nonché Xbox One e Series X/S, e Amazon Luna il prossimo 5 ottobre 2023. Tuttavia, acquistarlo ora in pre-ordine conviene perché grazie al coupon SETTEMBRE2023 oltre 5 euro sul prezzo: quindi lo paghi 48,77 euro! Vesti i panni di Basim Ibn Ishaq e guidalo tra tante mirabolanti avventure in una affascinante Baghdad del IX secolo durante l’epoca d’oro islamica.

Assassin’s Creed Mirage: la trama e le offerte in corso

Scopriamo la trama di Assassin’s Creed Mirage, che come i precedenti 14 episodi di questo fortunato franchise non mancherà di sorprendere ed ammaliare il gamer. Mirage è un gioco stealth di azione e avventura pensato per essere collegato con i precedenti titoli della serie, essendo più lineare e incentrato sulla trama. Come detto, il gioco è ambientato principalmente a Baghdad, che è divisa in quattro distretti, ma include anche Alamūt, il quartier generale della fortezza degli Occulti. Come sempre, non mancheranno elementi distinguibili della serie come Parkour, combattimento ravvicinato e furtività.

Il gioco segna anche il ritorno delle missioni di assassinio “Black Box” di Assassin’s Creed: Unity e Assassin’s Creed: Syndicate. Cosa vuol dire? Che dovrai esplorare l’ambiente per trovare modi diversi per raggiungere ed eliminare i loro obiettivi. Avrai come sempre un ampio arsenale di armi e strumenti a tua disposizione, come la fedele Lama Celata, bombe fumogene, pugnali da lancio e dardi avvelenati. Il protagonista Basim ha inoltre accesso alla Visione dell’Aquila e a un compagno volatile nella forma di Enkidu. Ma attenzione, la novità è che gli arcieri nemici possono individuare e colpire Enkidu.

Tra le altre novità troviamo l’abilità concentrazione dell’assassino che può essere impiegata durante il combattimento, assassinii concatenati e aste utilizzabili al fine di attraversare ampi spazi nell’ambiente. Insomma, un mix di novità ma anche di elementi tipici di questo ventennale arcade che spingono a sfruttare il coupon in corso (SETTEMBRE2023) e acquistare in pre-ordine Assassin’s Creed Mirage a soli 48,77 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.