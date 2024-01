ASUS ROG Phone 8 arriva: caratteristiche TOP, prezzo e come prenotarlo su Amazon a prezzo AFFARE

L’ASUS ROG Phone 8, nella sua elegante versione Phantom Black, è una potente testimonianza dell’impegno di ASUS nel creare uno smartphone di alto livello dedicato ai veri appassionati di gaming. Con un design audace e specifiche tecniche all’avanguardia, questo dispositivo si colloca al vertice del settore mobile. Uno smartphone potentissimo quindi, che arriverà a fine mese nei negozi ma che puoi già prenotare su Amazon a 1.099€ e con le spese di spedizione gratuite con Prime.

ASUS ROG Phone 8, tutta la potenza per il gaming

Al cuore del ROG Phone 8 batte il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, accompagnato da una generosa configurazione di 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interno. Questa combinazione di potenza e capacità garantisce prestazioni senza compromessi, sia durante le sessioni di gioco più intense che nelle attività quotidiane.

Il display AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165Hz offre un’esperienza visiva straordinaria. La risoluzione elevata e la tecnologia HDR10+ assicurano colori vividi, contrasti intensi e una fluidità di visualizzazione impeccabile, fondamentale per i giocatori più esigenti.

La fotocamera principale da 50MP, dotata di sistema di stabilizzazione gimbal, consente di catturare immagini e video di alta qualità in qualsiasi situazione. La configurazione audio avanzata, con quattro microfoni, contribuisce a offrire un’esperienza sonora coinvolgente, perfetta per il gaming.

Il sistema di raffreddamento GameCool Vapor Chamber mantiene il dispositivo alla giusta temperatura anche durante le sessioni di gioco più impegnative, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La batteria da 6000mAh offre un’autonomia che supporta lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Come parte della famiglia ROG, il ROG Phone 8 offre una serie di funzionalità e personalizzazioni specifiche per il gaming, inclusa la retroilluminazione RGB ROG personalizzabile. Insomma, l’ASUS ROG Phone 8 è una potente macchina da gioco mobile che offre un’esperienza senza rivali per i gamer più esigenti.

Con un design aggressivo e caratteristiche di alto livello, questo dispositivo si conferma come uno dei migliori nel panorama degli smartphone dedicati al gaming. Prenotalo ora su Amazon a 1.099€, lo riceverai il 31 gennaio 2024, ovvero in tempo per il rilascio ufficiale, grazie ai servizi rapidi, sicuri e gratuiti di Prime.

