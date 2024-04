ASUS VivoBook 15 in super offerta a 419€ da Unieuro (+ rimborso fino a 150€)

La promozione Cambia il tuo PC di Unieuro continua. Tra i protagonisti di giornata segnaliamo ASUS VivoBook 15, in offerta a 419 euro invece del prezzo consigliato di 549,90 euro. In più, proprio grazie alla promo, è possibile fino all’11 aprile ottenere un rimborso pari a 150 euro. A tutto questo si aggiunge infine il pagamento rateale a tasso zero da 139,66 euro al mese per tre mesi con Klarna o PayPal.

Il modello di VivoBook 15 del marchio ASUS in vendita sul sito di Unieuro è adatto a nove persone su dieci che usano il notebook per navigare online, chiacchierare sui social e lavorare con i classici programmi di videoscrittura. Di seguito spiegheremo come funziona la promo Cambia il tuo PC per ottenere il rimborso fino a 150 euro.

ASUS VivoBook 15 in offerta a 419 euro sul sito di Unieuro

Per aderire alla promozione ed essere idonei al rimborso fino a 150 euro, occorre seguire una semplice procedura. Innanzittuto va finalizzato l’acquisto entro l’11 aprile, giorno ultimo della promozione. Poi, entro 15 giorni dalla data di acquisto, occorre richiedere il rimborso tramite un apposito form disponibile sul sito unieuro.it.

Una volta approvata la richiesta, c’è tempo fino a 15 giorni per spedire il proprio dispositivo usato e procedere dunque con la valutazione (a carico della società Opia Ltd). In caso di esito positivo, non resta che comunicare il valore di valutazione del vecchio dispositivo, dopodiché si riceverà l’importo sul proprio conto bancario entro 30 giorni dalla comunicazione.

ASUS VivoBook 15 è in offerta a soli 419 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di risparmiare ulteriori 150 euro grazie a un PC usato. La promo Cambia il tuo PC scade il prossimo 11 aprile.

