Atari 2600+, gli anni '80 tornano con prenotazione al miglior prezzo garantito!

Gli anni ’80 non passano mai di moda, il revival di quel coloratissimo decennio non smette mai di stupirci! Ora tocca ad uno degli oggetti più iconici di quel decennio, la console che ha portato di fatto i videogiochi nella case di tutto il mondo. Stiamo parlando del mitico Atari 2600, uscito nel 1980.

Il suo grande successo si basava sulla possibilità di giocare in casa a titoli che erano diventati una vera e propria mania mondiale, come Pac-Man, Space Invaders, Pitfall! e Asteroids, tanto per citarne alcuni. Oggi ovviamente possiamo giocare a molto altro, ma farlo mettendo sotto la nostra gigantesca smart TV una riproduzione fedele di quella mitica console, oggi chiamata Atari 2600+ con tanto di ingresso cartucce funzionante non ha prezzo, o meglio ce l’ha ed è garantito che sarà sempre quello più basso disponibile, ad oggi è 129 euro! Uscita prevista 17 novembre!

Tutto è iniziato con questa mitica console, rigiocarci ora è davvero una cosa grande! Compriamola ora al miglio prezzo garantito!

Torna l’icona degli anni ’80

L’Atari 2600+ è compatibile con le iconiche cartucce dell’Atari 2600 e 7800. Questa versione moderna è pienamente compatibile con le smart TV di oggi ed è fruibile in risoluzione Wide Screen. Nella confezione troveremo una cartuccia contenente 10 giochi che ne hanno fatto la storia e il mitico Joystick CX40+ riprodotto fedelmente come la sua controparte targata anni ’80. I giochi presenti sono stati scelti tra i più famosi di Atari: Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars’ Revenge.

Ma sotto la scocca cosa troviamo? Il processore è un Rockchip 3128 coadiuvato da 256 MB di RAM DDR3 e una memoria interna eMMC. La scocca della console è realizzata in plastica e metallo con uscita video HDMI, slot USB-C. Il design è perfettamente identico, ma stato un filo rimpicciolito, a La grandezza di Atari 2600+ è pari all’80% di quella originale.

Il retrogaming in purezza potremmo dire, col plus di avere il miglior prezzo garantito, cosa davvero non scontata! Acquista Atari 2600+ ora!

