Auricolari Bluetooth a PREZZI FOLLI: sbrigati e non perdere gli SCONTI

: connessione robusta tramite Bluetooth 5.3, con 40 ore di ascolto consecutive grazie alla carica completa e multipla in custodia. Comodissime da indossare, pesano solamente 3,8 grammi, mantengono un audio stabile in ogni occasione e sono resistenti a polvere e schizzi d’acqua, così da non doverti mai preoccupare quando sei in giro. Oggi costano solamente 44,00€ grazie al 10% di sconto.