Auricolari Sony bluetooth: ecco il prodotto in sconto SUPER!

Oggi vi parliamo di un paio di auricolari convenienti e pieni di funzionalità interessanti. Ecco gli auricolari Sony bluetooth WF-C700N: oggi sono in super sconto Amazon. Il prezzo? Soli 74,90€! Visto il prezzo di listino di ben 129,99€ e lo sconto sull’ultima offerta del 5%, sono un prodotto da acquistare al volo! Il motivo? La funzionalità di ANC che cambierà il modo in cui utilizzate gli auricolari!

Auricolari Sony bluetooth: ecco il prodotto perfetto!

Quando si parla di prodotti di qualità, solitamente si parla di prezzi molto elevati. Nel campo degli auricolari poi è davvero difficile comprare prodotti sotto i 100€ che siano effettivamente un passo avanti ad alcuni modelli più costosi. Ecco però che gli auricolari Sony bluetooth di cui vi parliamo oggi, sono il prodotto perfetto per chi intende risparmiare, ma è in cerca di un prodotto qualitativamente molto interessante.

Questi auricolari sono in-ear: caratteristica indispensabile per ottenere un buon isolamento passivo rispetto ai rumori esterni e per far funzionare al meglio quello attivo. Sono infatti dotati di ANC che, in tutte le situazioni, vi permette di mantenere altissima la qualità di ascolto sia in chiamata che in riproduzione multimediale.

Sono il prodotto perfetto per chi è sempre in movimento e parla tanto al telefono o ascolta molta musica: in entrambi i casi questi auricolari non vi deluderanno.

Sotto l’aspetto della durata della batteria, gli auricolari Sony bluetooth WF-C700N sono senza dubbio molto interessanti. Se utilizzati con l’ANC attiva, la batteria garantita con auricolari e case al 100% è di 15 ore che aumenta a 20 ore senza ANC. In base agli scenari di utilizzo quindi, valutate bene se vi interessa maggiormente risparmiare batteria o sfruttare al massimo le loro possibilità.

Gli auricolari Sony bluetooth WF-C700N sono quindi un prodotto dalla qualità elevatissima ad un prezzo molto concorrenziale. Oggi puoi acquistarli a soli 74,90€ nella variante nera grazie all’offerta Amazon che li sconta del 5% dal loro prezzo abituale. Se consideriamo però il prezzo di listino, lo sconto è ancora più ghiotto! Approfittane subito e non te ne pentirai!

