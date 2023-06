Avatar 2: quanto è costato davvero? La cifra è sorprendentemente "bassa"

Avatar 2: La Via dell’Acqua è stato il film più atteso e spettacolare del 2022, il sequel del capolavoro di James Cameron che ha rivoluzionato il cinema con la sua visione di un mondo alieno e meraviglioso, Pandora.

Il film, che ha debuttato nelle sale italiane il 14 dicembre 2022 e in quelle americane due giorni dopo, è ora disponibile anche in streaming su Disney+, per chi vuole godersi le avventure di Jake Sully, Neytiri e dei loro figli sullo schermo di casa.

Il successo di Avatar 2 al botteghino: sorpresa sui costi

Il film ha ottenuto un successo straordinario al botteghino, superando i 2 miliardi di dollari di incasso e scalando la classifica dei film più visti di sempre, arrivando al terzo posto dopo Avengers: Endgame e il primo Avatar. Un risultato ancora più impressionante se si considera che il film è costato la metà di quello che ha guadagnato.

Esatto. Secondo un’analisi di Deadline, il budget totale della pellicola è stato di poco superiore al miliardo di dollari, una cifra enorme ma inferiore alle previsioni iniziali. Il costo di produzione del film è stato stimato in 400 milioni di dollari, a cui si sono aggiunti altri 400 milioni per la promozione e la distribuzione, 100 milioni per i diritti video, 40 milioni per i compensi degli attori e dei produttori, 72 milioni per gli interessi e le spese generali e 300 milioni per le partecipazioni ai profitti.

Questo significa che il punto di pareggio del film è stato di 1,09 miliardi di dollari, una cifra inferiore a quella indicata da James Cameron prima dell’uscita del film. Il regista aveva dichiarato che Avatar 2 era “fottutamente costoso” e che per non essere “il peggiore affare nella storia del cinema” avrebbe dovuto incassare almeno 2 miliardi di dollari, ovvero essere il terzo o quarto film più redditizio di sempre.

Anche gli esperti di Variety avevano stimato che il film avrebbe dovuto raggiungere i 1,5 miliardi di dollari per coprire le spese. Tuttavia, i dati di Deadline hanno dimostrato che il film ha superato ampiamente la soglia di pareggio, generando un profitto netto di oltre 900 milioni di dollari.

Avatar 2: La Via dell’Acqua ha dimostrato quindi di essere un investimento vincente per la 20th Century Studios e per James Cameron, che ha realizzato un film dal grande impatto visivo e narrativo. Il film ha portato sullo schermo alcuni dei migliori effetti speciali mai visti, grazie alla tecnologia innovativa usata dal regista per riprendere le scene sottomarine. Inoltre, ha anche approfondito la storia e i personaggi del primo Avatar, introducendo nuove sfide e nemici per Jake Sully e Neytiri.

Il film è solo il primo di una serie di quattro sequel previsti da James Cameron, che ha già annunciato le date d’uscita dei prossimi capitoli della saga. Avatar 3 uscirà nel 2024, Avatar 4 nel 2026 e Avatar 5 nel 2028. Il regista ha dichiarato di avere già girato gran parte delle scene dei prossimi due film e di essere al lavoro sulla sceneggiatura degli ultimi due. Se il successo continuerà a essere così elevato, Avatar potrebbe diventare la saga cinematografica più amata e redditizia della storia.

