AVG Ultimate a metà prezzo! Proteggi e velocizza i tuoi dispositivi

Mai come oggi installare un ottimo antivirus è fondamentale per proteggersi dai molteplici tentativi di intromettere virus e malware sui nostri amati device. Che si tratti di Pc, tablet o smartphone. Si va dalle classiche mail ai messaggi su WhatsApp passando per i cari vecchi SMS fino ai siti poco protetti. Questa offerta ti fornirà uno scudo contro le frecce scoccate dai malintenzionati! Parliamo infatti di AVG Ultimate, che oggi paghi solo 24,99 euro grazie allo sconto del 50%! Oltre a proteggere i tuoi dispositivi, riesce anche a velocizzarli! Il che non guasta mai.

AVG Ultimate antivirus: le caratteristiche

Con l’antivirus AVG Ultimate otterrai una protezione completa per tutti i dispositivi, a prescindere dalle dimensioni e dal sistema operativo: PC, macOS, iOS e Android! Otterrai una difesa affidabile contro virus, malware e ransomware. Più precisamente, si tratta di un bundle contenente AVG Secure VPN e AVG TuneUp. Il firewall integrato rileva gli aggressori e protegge i file privati come foto e video.

Inoltre, otterrai protezione per password e webcam: infatti, difende le password impedendone la lettura. E ancora, costringe le applicazioni a chiedere l’autorizzazione prima di accedere alla webcam. Protezione dei link inclusa. Potrai dire addio a fastidiose e-mail di spam e phishing fraudolente. La funzione Web Protection scansiona i file alla ricerca di malware nascosti prima di scaricarli. Potrai proteggere 10 dispositivi diversi tra quelli menzionati. La licenza attiva 1 anno e poi deciderai se rinnovarla. Ma siamo sicuri che lo farai.

