Batteria ricaricabile per controller Xbox: sconto da non perdere!

Che tu abbia controller per Xbox Series X/S o One, ecco l’offerta che fa al caso tuo! Si tratta di un doppio battery pack per i controller della tua console di gioco preferita. Grazie a questa promo, riceverai la batteria ricaricabile per controller Xbox che ti permetterà di giocare per ore ed ore senza mai dover pensare alle batterie da sostituire. La promo ti permette di acquistarne ben due, compatibili sia con i controller della passata generazione che di quella attuale. Il prezzo? Solo 16,99€ grazie allo sconto Amazon del 6%. Un’offerta che un videogiocatore incallito non può assolutamente perdere!

La batteria ricaricabile per controller Xbox che hai sempre sognato!

Da sempre, i controller Xbox hanno un difetto: non hanno una batteria integrata ricaricabile. Ma è davvero un difetto? Forse no!

Ecco infatti una promo che risolve questo problema e che, probabilmente, permette di far diventare un punto di forza quello che alcuni possono definire punto di debolezza. La promo di oggi ti permette di acquistare la batteria ricaricabile per controller Xbox più comoda di sempre! Si tratta di un doppio pack che ti farà ricevere due batterie interne per controller e ben 4 cover bianche: due per Xbox One e due per Xbox Series X/S.

Le batterie sono bianche e si adattano perfettamente alla maggior parte dei controller bianchi e colorati in circolazione. La ricarica avviene attraverso la porta USB-C posta sulla batteria. In confezione arrivano inoltre ben 2 cavi USB-C molto lunghi, utilissimi per poter utilizzare il controller anche in ricarica. Dal punto di vista della funzionalità, una soluzione del genere è molto più comoda delle tante soluzioni con basetta per la ricarica, ma sicuramente meno bella da vedere quando non vengono utilizzati i controller.

Acquista subito la batteria ricaricabile per controller Xbox: oggi il pack da 2 è disponibile su Amazon ad un prezzo speciale! Solo 16,99€ grazie allo sconto del 6%. Acquista subito questo fantastico pack e saluta per sempre le batterie usa e getta per Xbox Series X/S e Xbox One!

