Beats Studio Buds: gli auricolari più convenienti del Black Friday!

Ci siamo, li abbiamo trovati! Ecco gli auricolari più convenienti del Black Friday. Sono a marchio Beats, integrano il chip W1 di Apple e costano meno di 100€. Dite che non è possibile?! Beh vi sbagliate! Eccoli: gli auricolari Beats Studio Buds costano solo 99€ grazie allo sconto Amazon del 42%! Approfittane subito!

TWS a prezzo bassissimo: ecco i Beats Studio Buds

Gli AirPods Pro costano tanto e, pur essendo compatibili con Android, non sono il prodotto giusto da affiancare a qualsiasi smartphone. Se siete in cerca di un nuovo paio di auricolari TWS di qualità, ma avete un budget limitato, ecco i Beats Studio Buds!

Si tratta di auricolari TWS con ANC, custodia di ricarica solida e un’ottima qualità costruttiva. Il marchio Beats è sinonimo di qualità: dietro c’è tutto il know how di Apple con le soluzioni introdotte anche sui prodotti più costosi.

Questi auricolari si collegano facilmente nativamente con iPhone, ma hanno a disposizione anche un’app Android per l’integrazione e il controllo completo delle funzionalità. Sono sicuramente tra i più versatili disponibili sul mercato.

A bordo non manca l’ANC e la modalità trasparenza: queste modalità permettono di ascoltare musica sui mezzi e intrattenere conversazioni telefoniche con il massimo del comfort. Si tratta di modalità che cambiano e migliorano di gran lunga l’esperienza d’uso degli auricolari stessi.

La qualità del suono riprodotto è davvero elevata: alti, bassi e medi rendono armoniosi tutti i brani e i suoni riprodotti attraverso questi auricolari.

Beats Studio Buds in colorazione Grigio Lunare oggi sono in super sconto Amazon del 42%. Il prezzo è di soli 99€: sono il prodotto perfetto da regalare, da affiancare ad auricolari più costosi o acquistare per risparmiare. A questo prezzo, sono un best buy assoluto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.