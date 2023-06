Bello e possibile, Xiaomi POCO Watch a metà prezzo!

Xiaomi POCO Watch Bluetooth è uno smartwatch della famosa azienda cinese che offre una facile, completata e immediata esperienza di utilizzo, grazie a un design semplice e minimalista, un display ampio e colorato, una serie di funzioni per il fitness e la salute e una batteria dalla durata da guinness dei primati. Amazon ci permette di indossarlo praticamente a metà prezzo di listino, grazie ad uno sconto da togliere il fiato, un MENO 49% che ci fari risparmiare 50 euro. Davvero un’offerta irrinunciabile, mettete subito lo smartwatch nel carrello!

Elegante e completissimo

Xiaomi POCO Watch ha una cassa rettangolare in plastica con le angolature leggermente arrotondate e un pulsante sul lato destro che serve per accendere lo smartwatch e aprire il cassetto delle applicazioni. Sul retro si trova il sensore ottico per la misurazione della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue. Il cinturino è in TPU morbido e ipoallergenico, inoltre Lo smartwatch ha anche una certificazione di resistenza all’acqua di 5 ATM, che gli permette di sopportare immersioni fino a 50 metri di profondità.

Xiaomi POCO Watch ha uno schermo AMOLED da 1,6 pollici e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il display offre una ottima qualità dell’immagine, con colori vivaci e contrasto elevato. Xiaomi POCO Watch ha una serie di funzioni per il fitness e la salute, tra cui: il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, il rilevamento automatico del sonno e dell’apnea notturna, il rilevamento dello stress e della respirazione, il rilevamento del ciclo mestruale e il rilevamento delle cadute. Non mancano oltre 100 modalità sportive tra cui scegliere.

Da ultimo troviamo il GPS integrato per il tracciamento delle attività all’aperto e il supporto a Google Fit, Google Assistant e Google Pay. Tanta completezza quindi.

La batteria del Xiaomi POCO Watch ha una capacità di 420 mAh e offre un’autonomia fino a 14 giorni, valori questi decisamente elevati. E come se non bastasse lo smartwatch supporta anche la ricarica rapida a 18 W, che permette di ricaricarlo dallo 0 al 50% in circa mezz’ora.

Che offerta Amazon che ci propone oggi per Xiaomi POCO Watch! Metà prezzo, 5o euro risparmiate!

Compratelo ora, non avete più scuse!

