BELLO, ECONOMICO, FULMINEO: realme 10 tuo ad appena 179€ su Amazon

Se per il 2024 hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone Android senza spendere una fortuna, ecco che Amazon ha in serbo per te un’offerta sensazionale per il popolarissimo realme 10 8/128 GB a prezzo di un budget phone qualsiasi.

Sfruttando lo sconto immediato del 10%, infatti, il terminale Android del colosso cinese è pronto per sorprenderti fin da subito a un prezzo di appena 179€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartphone realme 10 è in super offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente

Bello, sottile, leggero, di design, realme 10 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: monta un eccellente pannello frontale Super AMOLED da 90Hz, un rapidissimo processore octa core di MediaTek, una mega batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 33W e un modulo fotografico incredibile.

A tal proposito, realme 10 vanta un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Impossibile voltarsi dall’altra parte quando l’eccellente mediogamma di realme può essere tuo a un prezzo così conveniente su Amazon; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

