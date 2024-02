Berserk deluxe V1, grande formato per un grande capolavoro in super sconto!

Berserk lo conosciamo tutti, è uno dei manga più letti e amati degli ultimi anni, e che ha influenzato tantissimo non solo tutto il mondo del fumetto ma anche il cinema e i videogiochi. Se siete fan dei mondi oscuri di From Software, i ragazzi che dobbiamo ringraziare per capolavori come Demon/Dark Souls, Bloodborne o Elder Ring saperte benissimo di cosa stiamo parlando. Il compianto Kentaro Miura ci porta in un medioevo alternativo dark fantasy, violentissimo e horror dove il protagonista Guts un combattente brutale e spietato inizia un lungo viaggio dando la caccia agli Apostoli, giurando vendetta verso la Mano di Dio, coloro i quali gli hanno tolto tutto. Una storia adulta, scritta e disegnata con una maestria senza eguali che Planet Manga ha pensato bene di raccogliere in diversi volumi Deluxe di grande formato in simil pelle, dal costo ovviamente elevato. Grazie allo sconto Amazon, un bel MENO 20% possiamo portarci a casa il primo volume spendendo 40 euro invece di 50!

E visto che il primo volume non si scorda mai l’offerta continua in pagina con i primi 3 volumi Deluxe a 120 euro invece che 150 euro! Bomba vera!

Capolavoro senza tempo

Il primo volume copre l’arco narrativo dell’infanzia di Guts, mostrando il suo tragico passato e le circostanze che lo hanno reso il guerriero spietato che è diventato. La storia introduce anche altri personaggi chiave, come il misterioso Puck e la fragile ma determinata Casca, che diventeranno parte integrante dell’avventura di Guts.

Il disegno di Miura è noto per la sua bellezza dettagliata e per l’intensa espressione delle emozioni dei personaggi. L’edizione deluxe del volume 1 di Berserk permette ai lettori di apprezzare ancora di più l’arte di Miura grazie alla qualità del materiale e alla presentazione curata.

Il volume 1 dell’edizione deluxe di Berserk è un must per i fan della serie, ma anche per coloro che desiderano scoprire per la prima volta questo capolavoro del fumetto giapponese. La qualità della rilegatura e la bellezza dell’edizione rendono questo volume un oggetto da collezione prezioso per tutti gli amanti del manga e del genere dark fantasy.

Berserk deluxe: edizione stratosferica, manga mitico e sconto Amazon da paura. Se volete finalmente leggere in grande formato uno dei manga più belli e seminali degli ultimi 30 anni questo è il momento giusto per farlo!

