La DIETA non sarà più un "peso" con questa BILANCIA DIGITALE a soli 23 euro!

Se cerchi una bilancia semplice ma precisa, senza particolari fronzoli come app da scaricare o altre diavolerie moderne, questa bilancia digitale Gima fa al caso tuo. Questa azienda milanese con quasi un secolo di storia, specializzata in prodotti medicali, ha ideato una Bilancia digitale da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm, dal design contemporaneo e sofisticato. Oggi la paghi solo 23,99 euro grazie all’8% di sconto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Bilancia digitale Gima: le caratteristiche

Gima è una Bilancia digitale da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm, dal design contemporaneo e sofisticato. Offre una precisione elevata grazie ai suoi 4 sensori di tipo G (Gravity Sensor); colore Grigio. Misura da 2 a 150 kg, con una precisione di 100 g. Le dimensioni compatte la rendono salva-spazio. Parliamo infatti di 300 x 300 x 19 mm.

Lo spessore del vetro temperato è 6 mm, rendendo la bilancia molto sicura. Per quanto concerne l’alimentazione, funziona con una batteria al litio tipo CR2032 non inclusa. Il display rimane acceso per 10 secondi dopo la pesata. Una delle cose più importanti è la grandezza dei numeri, maggiore rispetto ad altri modelli e che risultano decisamente leggibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.