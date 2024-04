Bitcoin a 20mila dollari: la previsione di Peter Schiff ma 99Bitcoins è già a $200.000

Il mondo delle criptovalute è in subbuglio. Dopo un periodo di bull run (che dura ormai da mesi), nelle ultime settimane tutto il settore delle crypto è stato preso d’assalto da una grande volatilità e fenomeni di incertezza.

Con l’arrivo dell’halving di Bitcoin, nessuno sa dove potrebbe finire la criptovaluta con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo e analisti di ogni tipo si esprimono circa i suoi sviluppi.

Tra i più spicca Peter Schiff, noto economista americano, che ha lasciato poche interpretazioni sulle previsioni nefaste a cui Bitcoin è destinato.

Nel mentre, qualora BTC sembrasse troppo volatile, ci sono altre crypto che stanno facendo parlare di loro nel settore. 99Bitcoins è una di queste e ha già raccolto 300.000 $ in poche ore di prevendita.

Bitcoin va giù: è in arrivo l’apocalisse crypto?

Dopo che Bitcoin è tornato sotto il livello psicologico dei 70.000$, ci sono stati non pochi analisti che hanno deciso di offrire un loro parere sul futuro della crypto con maggiore capitalizzazione di mercato al mondo.

Schiff, qualche mese fa, aveva suggerito che gli ETF Bitcoin erano uno strumento problematico in quanto limitano la liquidità negli orari del mercato statunitense. Quindi, in caso di crollo, gli investitori avrebbero potuto vendere solamente quando il mercato statunitense avrebbe riaperto le negoziazioni.

Più recentemente, Schiff ha affermato che Bitcoin sotto i 70.000 $ avrebbe un supporto critico a 60.000 $ e poi una proiezione immediata al ribasso che lo farebbe andare a 20.000 $. Nel frattempo, il più grande asset delle criptovalute, ha registrato un aumento di circa il 4% nelle ultime 24 ore, attestandosi a circa 66.790 $.

Nel complesso, Schiff potrebbe avere ragione in merito allo strumento dell’ETF come mezzo per investire in BTC ma il discorso di potrebbe applicare a qualsiasi tipologia di asset, suggerendo come potrebbe essere meglio investire direttamente in Bitcoin piuttosto che rivolgersi agli ETF.

99Bitcoins: la crypto “rifugio”?

Con le incertezze legate a Bitcoin e alla sua volatilità, negli ultimi giorni, sta emergendo una crypto che ha deciso di rompere ogni record. Parliamo di 99Bitcoins, un progetto che ha deciso mettere al centro del progetto l’apprendimento.

Infatti, l’obiettivo di 99Bitcoins è di risvegliare nelle persone la curiosità di imparare attraverso un sistema di ricompensa.

Oltre questo, utilizza anche il concetto della gamification per poter raggiungere un maggior coinvolgimento, un feedback immediato e una maggiore competizione tra gli utenti.

99Bitcoins, quindi, promette delle ricompense istantanee basate sul concetto di “learn and earn”.

Attraverso i premi in crypto guadagnati, gli utenti possono anche accedere a nuovi corsi, contenuti premium e altro ancora per poter continuare a sviluppare il loro percorso di apprendimento.

Il progetto, fondato nel 2013, ha lanciato la sua prevendita raggiungendo oltre i 300.000 $ raccolti in poche ore.

Un altro aspetto da aggiungere e che fa gola a centinaia di investitori è la percentuale di staking che si aggira intorno al 7,710%.

Conclusioni

Il mondo delle criptovalute è un terreno piuttosto affascinante ma, al contempo, decisamente volatile. Di fronte ad una realtà cangiante come questa, ci sono una serie di analisti che si espongono in diverse tipologie di previsioni, più o meno catastrofiche.

Uno degli ultimi ad esprimersi è stato Peter Schiff che ha previsto una rovinosa caduta di Bitcoin che da circa 70.000 $ passerà a 20.000 $.

Se da un lato le previsioni per Bitcoin non sembrano essere positive, ci sono tanti altri progetti a cui puntare nel caso in cui si volesse investire nel mondo crypto.

Uno di questi è sicuramente 99Bitcoins che sta attirando l’attenzione degli addetti al settore attraverso un progetto basato sui concetti di apprendimento e di gamification.

In un contesto così mutevole, consigliamo agli investitori di agire con cautela ma di approfittare in maniera tempestiva dei progetti che stanno crescendo in modo vertiginoso e che potrebbero garantire guadagni stratosferici in poco tempo.