Black Friday Sky: Intrattenimento Plus + Sky Sport a soli 24,90€ al mese per 18 mesi

Nuova offerta del Black Friday Sky: il pacchetto Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix insieme – più Sky Sport è in promo a soli 24,90€ al mese per 18 mesi invece di 54€. In più, i nuovi clienti riceveranno un Buono Regalo Amazon del valore di 50€. Per aderire alla promo c’è tempo fino alla mezzanotte di lunedì 27 novembre. Ecco il link all’offerta.

Con la nuova promozione del Black Friday Sky è possibile ottenere il pacchetto Intrattenimento Plus con Sky Sport risparmiando quasi 30€ al mese per il primo anno e mezzo di visione. L’offerta è attivabile online tramite il bottone posizionato qui sopra.

Black Friday Sky: Intrattenimento Plus + Sky Sport al miglior prezzo

L’offerta di Sky per la giornata del Black Friday propone il pacchetto Intrattenimento Plus insieme all’offerta sportiva di Sky al miglior prezzo di sempre. Inoltre, è possibile ricevere un Buono Amazon del valore di 50€: il coupon verrà inviato via email entro il 24 gennaio 2024.

Con questa promo si ha accesso al meglio dello sport di Sky: tutte le gare dei mondiali di Formula 1 e MotoGP, la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, tutta l’Europa League e la Conference League, i tornei di tennis Masters 1000, Wimbledon e le Nitto ATP Finals, più il meglio della pallacanestro globale con NBA ed Eurolega.

A tutto questo si aggiungono Sky TV e Netflix. Il primo dà l’accesso alla TV di Sky, con gli show, le serie TV, i documentari e le produzioni Sky Original, mentre l’account Base di Netflix consente di accedere all’intero catalogo in alta definizione, su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

Puoi attivare l’offerta del Black Friday Sky online su questa pagina. La promo scadrà lunedì 27 novembre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.