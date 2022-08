Blackview Tab 12, un tablet che fa realizzare i sogni (prezzaccio)

Un tablet che sa esattamente il fatto suo, uscito da pochissimo sul mercato è uno di quei prodotti che non puoi sottovalutare. Nonostante non abbia un marchio alle sue spalle che vedi pubblicizzato in TV, credimi, questo dispositivo è un vero e proprio gioiello.

Sto parlando ovviamente del Blackview Tab 12, un prodotto che monta Android 11 e supporta persino il 5G. Grazie al ripasso in corso su Amazon, ti basta spuntare il coupon per portarla a casa con €139,99. Un prezzo irrisorio per tutto ciò che ti metti a portata di mano.

Non aspettare neanche un secondo in più, completa l’acquisto ora è ricevilo a casa senza alcun costo aggiuntivo in pochissimo tempo.

Blackview Tab 12, il tablet dei tuoi sogni esiste

Con un display da 10 pollici in risoluzione avanzata, questo tablet perfetto per qualunque genere di utilizzo. Che tu lo voglia per scorrere tra le varie applicazioni, guardare contenuti in streaming, impreziosire le tue giornate con gaming mobile o per studio il lavoro non ha importanza perché le caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono eccezionali e sufficienti per ogni genere di esigenza.

In modo particolare, hai a portata di mano un sistema Android 11 semplicissimo da utilizzare dove grazie ai servizi Google inclusi, puoi scaricare tutte le applicazioni che ti interessano con un solo tap.

Non mancano all’appello 64 GB di memoria che espandi le con una semplice scheda fino a un terabyte per non scendere mai a compromessi.

Tutto qui? Ovviamente no perché devo ancora farti sapere che hai a portata di mano ben due fotocamere distinte: quella sul pannello posteriore a una risoluzione di 13 megapixel e, mentre la frontale ti fa scattare selfie e non solo in modo superbo.

Come ti avevo anticipato, questo prodotto supporta praticamente qualunque genere di connessione dal momento che è Dual SIM per il massimo della comodità. Sono altresì presenti il Bluetooth, il Face ID, il GPS è una batteria più che eccezionale che ti supporta per tutto il giorno.

Insomma, come vedi è un tablet che sa il fatto suo. Non farti scappare questo magnifico Blackview Tab 12 su Amazon ora in promozione, approfitta del coupon spuntandolo con un solo click e portalo a casa soli €139,99. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.