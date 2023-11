Tè e tisane in POCHI MINUTI grazie a questo BOLLITORE ELETTRICO in offerta col BLACK FRIDAY!

Basta attendere tanto tempo per poter bere un tè o una tisana e rilassarsi. Grazie al bollitore elettrico SEVERIN WK 3410 con 2200 W di potenza e contenitore di un litro con misurino, farai bollire subito l’acqua. Funge anche da elegante teiera da esporre in cucina, con la quale farai un figurone quando sarà il momento di servire le bevande calde. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024. Oggi lo paghi solo 19,99 euro, grazie al 31% di sconto!

Bollitore elettrico SEVERIN WK 3410: le caratteristiche

Il Bollitore elettrico SEVERIN WK 3410 è rapido ed efficiente: grazie ai 2.200 Watt di potenza, porta a ebollizione l’acqua in pochi minuti e permette di preparare tè e bevande calde velocemente. Il design del coperchio consente di utilizzare il bollitore SEVERIN con una sola mano, mentre l’indicatore del livello dell’acqua lo rende ulteriormente pratico. Il bollitore elettrico dispone di un filtro anticalcare rimovibile e di un collegamento senza fili alla stazione a 360°, per il massimo della comodità.

Il prodotto scalda acqua elettrico è dotato di protezione dal surriscaldamento, arresto automatico del vapore, interruttore con spia di controllo e avvolgicavo

Capiente. Il bollitore da 1 L di capacità è realizzato in plastica e misura ‎20.9 x 14.9 x 23.3 cm, quindi dimensioni ridotte adatte anche alle cucine più piccole, e ha un peso complessivo di 0.79 Kg.

Il bollitore elettrico SEVERIN WK 3410 oggi lo paghi solo 19,99 euro, grazie al 31% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

