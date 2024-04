BOMBA VERA: Samsung Monitor da Gaming Premium in super sconto Amazon!

I gamer PC più appassionati vogliono solo il meglio per giocare, non vogliono che nessuna delle componenti del proprio computer faccia da collo di bottiglia all’esuberanza grafica dei proprio videogiochi, dove quello che viene sparato a schermo deve essere al dettaglio massimo e alla risoluzione massima. Se dentro il case c’è una vera e propria macchina da guerra non può mancare un monitor altrettanto performante, proprio come questo Samsung Gaming Odyssey G7, una vera bomba da qualunque lato si guardi, un display gaming perfetto sotto ogni punto di vista. Pure quello del prezzo! Grazie ovviamente ad uno sconto Amazon davvero allettante, un bel MENO 14% che si traduce in un prezzo di acquisto che passa da 580,73 euro a 499 euro! Si, avete lette bene, è una sforbiciata sul prezzo di listino di 81,73 euro!

Monitor Premium da gaming

Se le prestazioni sono al top, anche il design di Samsung Gaming Odyssey G7 non è da meno. I bordi laterali sottili esaltano la sensazione a “tutto schermo” massimizzando l’area di visualizzazione, e visto che è impossibile fare a meno della moda del momento abbiamo anche dei bei led RGB sulla parte bassa dello schermo e anche nella parte posteriore. Coloratissimi ma tutto sommato eleganti.

Ma torniamo a parlare di cosa troviamo sotto il cofano, anzi sotto lo schermo di Samsung Gaming Odyssey G7. Lo schermo è da 28 pollici, con una risoluzione di 3840×2160, ovvero 4K, il tutto ad una frequenza di aggiornamento massima di 144hz. E visto che la fluidità è tutto troviamo anche un fantastico tempo di risposta di 1ms. Zero input lag. Davvero una scheggia questo Samsung Gaming Odyssey G7! Senza dimenticare poi il supporto a G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, che garantiscono la sincronizzazione tra la GPU e il monitor, niente più tearing insomma!

E visto che lato fluidità siamo al top, sul versante della qualità, oltre alla risoluzione 4K Samsung Gaming Odyssey G7 supporta l’HDR 400 per un maggiore contrasto, con neri più intensi e bianchi più luminosi.

Samsung Gaming Odyssey G7 è davvero un super monitor, perfetto per i giocatori Pro più appassionati ed esigenti! Grazie ovviamente ad uno sconto Amazon davvero allettante, un bel MENO 14% che si traduce in un prezzo di acquisto che passa da 580,73 euro a 499 euro! Si, avete lette bene, è una sforbiciata sul prezzo di listino di 81,73 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.