BASTA litigare con le bustine per alimenti! Prendi questo Sigillatore per sottovuoti in OFFERTA!

Ottima offerta per chi conserva spezzo in frigo o in freezer alimenti ed è stanco di utilizzare bustine che spesso si appiccicano! Bonsenkitchen VS3802 è uno straordinario Sigillatore per alimenti con Taglierina Incorporata, ideale sia per alimenti freschi, secchi o umidi. Incluso un rotolo e buste per aspirare. Oggi la paghi solo 46,74 euro, grazie allo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Bonsenkitchen Sigillatore per alimenti: le caratteristiche

Il sigillatore per alimenti Bonsenkitchen aiuta a mantenere il cibo più a lungo. Previene la crescita di muffe e batteri, ideale per la conservazione di verdure, carne, frutta, conserve. Mantiene i nutrienti e gli alimenti freschi fino a 8 volte più a lungo rispetto ai normali metodi di conservazione, riducendo il deterioramento e lo spreco di cibo. Fornisce una funzione 2-in-1. Combina il sottovuoto e la sigillatura per alimenti secchi e umidi come snack, cotture lesse e al vapore. Funzioni di sottovuoto aggiuntive come la conservazione del vino rosso, serbatoio sottovuoto incluso.

Dispositivo di taglio integrato e contenitore per le pellicole del sottovuoto inclusi. Con la taglierina incorporata è quindi possibile ritagliare un sacco del sottovuoto su misura in pochi secondi. Il contenitore per la conservazione delle pellicole facilita l’utilizzo quotidiano del dispositivo. Ecco cosa contiene la confezione: un sacco a rotolo extra-lungo 28cmx3m, 5 sacchi a vuoto 20x30cm, 1 vassoio di raccolta, 2 spugna sigillante, 1 tubo per il vuoto, 2 connettori, 1 istruzione. Dimensioni contenute: 38L x 15l x 8H cm.

