Bose Smart Soundbar 900: promo top BLACK FRIDAY!

La settimana del Black Friday sta già sorprendendo: ci sono moltissime offerte che permettono di risparmiare moltissimo sui prodotti più ambiti. Uno di questi, è la Bose Smart Soundbar 900 che, grazie alla Black Friday Week di Amazon, oggi costa solo 649€: lo sconto è del 35%!

Qualità del suono eccelsa: ecco la Bose Smart Soundbar 900!

Sei in cerca di una soundbar di livello altissimo, ma vuoi approfittare del miglior sconto Black Friday? L’hai appena trovata! Ecco quindi la Bose Smart Soundbar 900 che, in un corpo molto compatto, è in grado di riprodurre al meglio la tua musica preferita, i tuoi film oltre a fungere anche da dispositivo abilitato Alexa.

I dispositivi di fascia alta, solitamente, integrano molte funzionalità che, unite alla loro grande qualità, restituiscono un’esperienza complessiva davvero al top.

Questa soundbar non solo è un concentrato tecnologico: è ovviamente compatibile con la teconologia Dolby Atmos in grado di riprodurre nel migliore dei modi e con grande fedeltà tutti contenuti prodotti seguendo questo standard. Non solo: i contenuti non Dolby Atmos vengono riprodotti sfruttando la tecnologia TrueSpace di Bose che riproduce l’audio simulando l’audio stereo 5.1.

Questa sound bar è perfetta per salotti e ambienti anche molto grandi: permette di ottenere il massimo anche da una discreta distanza. Ciò che rende migliore questo prodotto rispetto ad altri concorrenti è la possibilità di interagire anche a TV spenta grazie agli assistenti vocali che supporta. In base alle vostre preferenze potrete infatti impostare Alexa o Google Assistant sulla Bose Smartsoundbar 900: in questo modo potrete controllare la casa smart, ascoltare musica e chiedere tutto ciò che vi serve direttamente a questo device.

Il prezzo in occasione del Black Friday di Amazon qui fa davvero la differenza: grazie all’incredibile sconto del 35%, la Bose Smart Sounbar 900 costa pochissimo! Solo 649€! Cosa aspetti? Approfitta subito della promo e acquistala immediatamente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.