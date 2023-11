La lampadina smart con 16 milioni di colori ora la paghi solo 11 euro!

In una smart home che si rispetti, non possono mancare anche lampadine smart. BroadLink Smart Bulb è appunto una Lampadina intelligente, da 10W, regolabile, RGB, 800lm, Wi-Fi integrato e a LED. L’attacco è il comunissimo E27 A60 quindi non dovrai apporre alcuna modifica alla presa. Puoi gestirla tramite comando vocale, tramite gli assistenti Alexa, Google Home, Siri. Ma anche tramite funzione IFTTT. Nessun hub richiesto. Applicando il coupon del 15% inserendo una semplice spunta, potrai pagarla solo 11,04 euro. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lampadina BroadLink Smart Bulb: le caratteristiche

La lampadina intelligente BroadLink smart bulb funziona con Alexa o Google Assistant. Basta dire agli altoparlanti Echo o Google Home/Nest di controllare le luci intelligenti. Puoi anche usare Siri su iPhone per il controllo vocale o usare IFTTT per ulteriori potenziali automazioni domestiche. Con lampadine RGB a LED regolabili che cambiano colore, è possibile creare i tuoi effetti di luce preferiti con 16 milioni di colori, sintonizzarli dal bianco caldo al bianco freddo (2700-6500 K) o attenuare la luminosità (0 -100%) per guardare film o prima di dormire.

Controlla le lampadine intelligenti singolarmente o in gruppi da qualsiasi luogo. Impostare gli orari per accendere/spegnere la lampadina wifi con timer singolo, timer a ripetizione, timer con ritardo o timer casuale o all’ora di alba e tramonto automatico. Utilizza Away Lighting su Alexa per spegnere tutte le lampadine quando si esce di casa. Le lampadine che cambiano colore consentono di creare scene diverse per la lettura, la cena, guardare dei film o per dormire in base alle proprie esigenze, o impostare routine per controlli automatici, ad esempio quando la porta è aperta, accendere le luci o quando il lettore multimediale è acceso. Consente di configurare i dispositivi BroadLink Smart Home utilizzando la tecnologia “NoApp” o come detto gli assistenti vocali più comuni.

