Canon EOS R8 + obiettivo RF 24-50mm: ecco come ottenere un rimborso di 300€

Sullo store ufficiale di Canon la nuova mirrorless EOS R8 è una delle protagoniste indiscusse della promozione Rimborso di primavera appena lanciata: l’acquisto del kit che include l’obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM dà diritto a un rimborso pari a 300 euro, a fronte di un prezzo di 2.099,99 euro.

La Canon EOS R8 è una mirrorless full frame di fascia media che consente di ottenere foto e video di gran lunga superiori alle mirrorless di fascia più bassa o a quelle vendute nella stessa fascia di prezzo da altre case produttrici. Uno dei suoi fiori all’occhiello è il sensore CMOS full frame da 24.2 megapixel, che garantisce un mix perfetto tra velocità, dettagli e prestazioni, indipendentemente dalle condizioni di luce.

Come ottenere un rimborso di 300 euro per l’acquisto della mirrorless full frame Canon EOS R8

Per ottenere 300 euro di rimborso sulla fotocamera mirrorless full frame Canon EOS R8, in vendita con l’obiettivo RF 24-50mm, devi per prima cosa collegarti alla pagina dedicata alla promozione e completare l’acquisto entro il 31 maggio.

Quando poi riceverai la fotocamera a casa, consulta la pagina dei rimborsi sullo Store di Canon e invia la richiesta di rimborso entro il 17 giugno 2024. Alla domanda dovrai allegare sia la ricevuta che il numero di serie della EOS R8 come prova di acquisto.

Fatto questo, riceverai in automatico il rimborso di 300 euro sul conto bancario indicato al momento dell’acquisto.

La EOS R8, che con i suoi 461 grammi è la fotocamera mirrorless full frame più leggera di Canon, rientra nella promozione Rimborso di primavera, grazie alla quale è possibile ottenere un rimborso pari a 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.