Caricabatterie USB-C PD per Mac e non solo: scontatissimo!

Questo sì che è un super caricabatterie USB-C PD! In realtà è molto altro: si tratta di un prodotto UGREEN della linea Pro perfetto per chi è davvero super esigente! Eroga al massimo ben 160W, permette di caricare simultaneamente ben 5 prodotti. Costa, ma è in forte sconto Amazon! Per acquistarlo servono 101,99€ grazie al ribasso del 15%. Se sei un tech addicted esigente sempre in movimento, questo è il prodotto che fa al caso tuo.

Caricabatterie USB-C PD per veri PRO!

Partiamo subito con le caratteristiche tecniche. Come detto in apertura, questo dispositivo è in grado di erogare un massimo di 160 W. Ha a bordo ben 5 porte, di cui 4 USB-C e una USB-A standard.

Il prodotto semplifica un sacco il suo utilizzo. Le prime due porte USB-C sono dedicate alla ricarica rapida dello smartphone e alla ricarica di computer e tablet. Se lo utilizzerete per caricare un MacBook o un prodotto che assorbe molta energia, dovrete utilizzare queste porte. Se utilizzate una porta alla volta, riuscirete ad assorbire ben 140 W!

Subito sotto, si trova una porta perfetta per la ricarica dello smartphone: è un’uscita USB-C pienamente compatibile per la ricarica degli ultimi prodotti immessi sul mercato. Ultima, ma non per importanza, una porta USB-A: perfetta per tutti quei dispositivi che assorbono poco o dei quali non avete un cavetto USB-C. La porta USB-A è compatibile con la ricarica rapida di Qualcomm 4.0.

Le dimensioni del caricabatterie USB-C PD sono davvero compatte: il dispositivo integra una spina italiana comodissima per l’utilizzo quotidiano.

Ovviamente, è un prodotto desinato a professionisti e clienti molto esigenti: chi cerca prodotti più economici di questo, è bene che guardi altrove. Qui però la qualità è elevatissima: se lo acquisti oggi, stai sicuro di poterlo utilizzare per anni e anni.

Il prezzo del caricabatterie USB-C PD per Mac e non solo è davvero ottimo. Per un prodotto top come questo, è davvero concorrenziale: solo 101,99€ grazie allo sconto Amazon del 15%. Approfittane ora e siamo sicuri che non te ne pentirai!

