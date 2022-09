Caricatore rapido 20W con cavo USB C: il tuo iPhone VOLA (offerta lampo)

Se vuoi ottenere il massimo dal tuo iPhone di ultima generazione non puoi fare a meno di acquistare un caricabatterie che sfrutti le giuste tecnologie. Quelli originali hanno un prezzo troppo elevato? Non farti scappare questa mega offerta lampo su Amazon da prendere al volo. Si tratta di un prodotto completamente certificato MFi quindi non ci sono dubbi: è sicuro ai massimi livelli e in più ti mette a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno. E’ proprio il caricatore rapido di cui hai bisogno.

Un caricatore e il suo annesso cavo USB C Lightning. Prezzo finale di appena 10€ e qualche centesimo ma collegati immediatamente e spunta il coupon. Le scorte stanno andando letteralmente a ruba quindi pensaci bene.

Con Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Caricatore rapido 20W e non solo: come caricare il tuo iPhone senza intoppi

Avere a portata di mano un caricatore che ti permetta di ricaricare il tuo iPhone in poco tempo non è scontato. Se poi stai ancora usando usa basetta di quelle trovate nel tuo vecchio iPhone 8, credimi: stai perdendo tempo.

Finalmente puoi rimediare a questo inconveniente spendendo il minimo sindacabile ma essendo sicuro di non poter creare problemi. Vista la certificazione MFi non ci piovono dubbi: questo sistema è all’altezza dei prodotti Apple e li rispetta in tutto e per tutto.

Cosa ti offre il kit? Il caricatore da muro rapido con supporto ai 20W e un cavo USB C Lightning che utilizzi nella vecchia maniera. Lungo in totale 1,8 metri ti regala anche una libertà di movimento maggiore permettendoti di rigirarti nel letto senza problemi!

PS: questo sistema è compatibile con la serie 13, 12 e 11 di iPhone quindi sì: puoi utilizzarlo anche tu.

Cosa stai aspettando? Porta a casa il tuo caricatore rapido per iPhone certificato a soli 10€ e pochissimi centesimi approfittando di questa offerta lampo. Apri Amazon e spunta il coupon ora perché non hai tempo da perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.