Caricatore Rapido USB 160W, ordine e potenza in super offerta

Quante prese abbiamo a casa, sotto la scrivania o magari accanto al comodino? Una per ambiente, e quante doppie spine e ciabatte attaccate? Infinite purtroppo! È quindi giunto il momento di fare ordine a cavi e cavetti utilizzando una sola fonte, bella comoda e ordinata, con tutti gli ingressi al posto giusto. E ovviamente con una velocità di ricarica adatta a quella richiesta dai dispositivi più nuovi e energivori. Con una potenza totale fino a 160W, la stazione di ricarica intelligente USB C di Ganquick è quindi la soluzione perfetta per tutti quelli che hanno tanti dispositivi da caricare ma non sanno come farlo! E il bello è che è anche in super offerta MENO 34%, ovvero 59 euro invece che 99 euro! Davvero una soluzione azzeccata, lo sconto è quello che ci vuole!

C’è spazio per tutti!

La stazione di ricarica Ganquick è dotata di 3 porte Type-C e 3 porte USB-A. Può caricare simultaneamente più dispositivi, tra cui MacBook Pro, laptop, iPhone, iPad e dispositivi Samsung. La versatilità è eccezionale e la potenza erogata è costante e affidabile. Il tutto fino ad un massimo di 160w senza problemi.

Il display led è un’aggiunta molto comoda. Fornisce informazioni chiare sulla potenza erogata da ciascuna porta, consentendo di tenere sotto controllo facilmente il progresso della ricarica nei dispositivi collegati. Una aggiunta questa davvero utile.

Va bene come hub di ricarica casalinga, ma essendo piccolo e non molto pesante è anche, e soprattutto, molto comodo in mobilità, quando insomma si è fuori casa e c’è la necessità di portare tanti dispositivi ognuno con il relativo caricatore. Basta il cavo e il gioco è fatto!

E visto che si parla di mobilità e molto realisticamente di viaggi all’estero stazione di ricarica intelligente USB C di Ganquick è stata progettata con un ingresso di corrente 100-240, conforme agli standard di corrente e di varie nazioni, un altro plus quindi decisamente azzeccato.

