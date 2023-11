Caricatore USB-C Power Delivery 65 W: SUPER SCONTO Belkin!

Ecco il caricatore USB-C Power Delivery che DEVI comprare con gli sconti Black Friday di Amazon! Il modello Belkin da ben 2 porte USB-C con output massimo di 65 W oggi è in super sconto! Il prezzo? Solo 32,99€ grazie al ribasso del 20%. Non aspettare: compralo subito!

Il caricatore USB-C Power Delivery che devi assolutamente acquistare

Approfittare della giusta offerta per il Black Friday non è una cosa semplice: proprio per questo, in questi giorni, stiamo scovando i prodotti migliori in sconto. Questo è il caso del doppio caricatore USB-C Power Delivery di Belkin con output massimo di 65 W. Si tratta di un caricatore molto compatto, in grado di ricaricare in modo egregio moltissimi device, tra cui i computer portatili di Apple oltre che iPhone, iPad e tantissimi altri device.

Questo è senza dubbio il prodotto perfetto da avere sempre con voi quando viaggiate o vi spostate tra clienti. La sua leggerezza e compattezza è da attribuire alla tecnologia della quale è composto ovvero la GaN. Grazie a questa particolare tecnologia il dispositivo mantiene un’altissima efficienza pur scaldando pochissimo.

Oltre questo, la tecnologia Power Delivery unita alla PPS garantisce il massimo in termini di prestazioni e sicurezza di ricarica in base al device che state ricaricando. Utilizzando questo dispositivo, sarete sempre sicuri del fatto che, in qualsiasi momento, i vostri device si stanno caricando correttamente e senza alcun problema.

Come detto, l’output singolo massimo è di 65 W. Quando si collegano due dispositivi, la corrente in uscita può essere distribuita per un massimo di 45 W su una porta e 20 W per l’altra. In questo modo, potrete per esempio utilizzare il vostro MacBook Air e contemporaneamente caricare uno smartphone o un tablet.

Il prezzo di questo prodotto vi stupirà! Oggi la qualità Belkin è in super sconto Black Friday di Amazon. Acquistatelo oggi per portarvelo a casa a soli 32,99€ con il 20% di ribasso! Bello eh?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.