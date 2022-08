Carta prepagata e criptovalute: quale scegliere?

Strumenti avanzati come le carte prepagate e criptovalute, per forza di cose, dovevano prima o poi entrare in contatto.

Le piattaforme legate ai suddetti strumenti di pagamento, forti soprattutto di app avanzate per gestire le finanze, possono essere collegate a dei wallet. Ciò comporta la gestione agevolata delle valute digitali.

Al di là di ciò però, va anche scelta una soluzione adatta al contesto. In questo senso, la sicurezza deve essere un requisito primario. I wallet infatti, sono preda ambita dei criminali informatici e, scegliere una carta prepagata che non offre software adeguatamente protetti, può essere molto pericoloso.

Per chi non ha dimestichezza con tecnologia e settore fintech, anche l’user experience può essere molto importante. La tempestività sul mercato delle criptovalute è infatti essenziale, anche vista la volatilità di questi asset.

Alla prova dei fatti, non sono molti i servizi in grado di garantire adeguate garanzie sotto entrambi i punti di vista.

Come gestire una carta prepagata e criptovalute nel modo migliore possibile

Carta HYPE è una soluzione ideale in tal senso, che permette di gestire al meglio i propri Bitcoin.

La creazione di un portafoglio virtuale è semplice e veloce: bastano 30 secondi per avere il proprio wallet attivo, senza dover fornire nessun documento o simile.

Le transazioni possono essere effettuate direttamente utilizzando il credito presente su HYPE, con la massima sicurezza e con la comodità legata all’app di questa piattaforma. Un vantaggio operativo non da poco per chi vuole investire nel settore delle criptovalute, ma che rappresenta comunque solo una piccola parte di ciò che HYPE è in grado di offrire.

Stiamo parlando di una carta prepagata con condizioni molto favorevoli, salvadanai virtuali, strumenti di analisi spese, un interessante sistema di cashback e tante altre caratteristiche molto valide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.