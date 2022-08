Carta prepagata multivaluta: quale scegliere?

Siamo abituati a considerare le carte prepagate in ottica euro. Ciò non è sbagliato, vista la diffusione di questa moneta in gran parte dell’Europa.

Chi viaggia spesso all’estero sa bene come esistano numerosi paesi, anche nel nostro continente, dove la valuta corrente è diversa. Adottare carte per effettuare gli acquisti e, ancor di più per fare prelievi, può risultare alquanto costoso in questi contesti.

Le commissioni richieste dalle piattaforme per cambiare valuta infatti, possono risultare molto salate. In tal senso dunque, può essere utile cercare una carta prepagata multivaluta con condizioni favorevoli.

Calcolando la totalità di servizi di questo tipo, sono poche le carte che permettono di gestire più valute senza costi eccessivi e, nel complesso, Wirex è una di queste.

Con una carta prepagata multivaluta con zero commissioni di cambio

Wirex è una delle poche carte prepagate che effettua il cambio monetario con zero commissioni, che si tratti di una valuta tradizionale o di una criptovaluta. Per quanto riguarda le monete, quelle supportate sono:

euro

yen

sterlina

corona ceca

dollaro USA

dollaro canadese

dollaro australiano

dollaro di Singapore

dollaro di Hong Kong

Rendendo di fatto Wirex utile in buona parte del mondo.

L’assenza di un canone mensile e la possibilità di effettuare fino a 400 euro al mese di prelievi bancomat gratis, sono ulteriori vantaggi di una prepagata che si adatta a pressoché qualunque tipo di utilizzo.

Grazie all’apposita app poi, Wirex permette di inviare il denaro ad altre persone in possesso della stessa carta nel giro di pochi secondi.

Va infine ricordato come aprire un conto Wirex a proprio nome è gratuito, il tutto con una procedura semplice da portare a compimento e che richiede appena pochi minuti.

