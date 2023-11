Carta YOU di Advanzia è la rivoluzione: niente più canone per sempre

Carta YOU di Advanzia Bank è una carta di credito senza commissioni per sempre che ti offre una serie di vantaggi incredibili: canone azzerato, nessun costo di prelievo, assicurazione viaggio inclusa e molto altro ti attendono.

I vantaggi di chi sceglie Carta YOU

Il primo vantaggio che salta all’occhio è l’assenza di commissioni annuali. A differenza di molte carte di credito sul mercato, Carta YOU di Advanzia ti offre la possibilità di beneficiare dei suoi servizi senza dover sborsare un centesimo in tasse annuali.

Niente più preoccupazioni quando ti trovi all’estero: Carta YOU ti permette di prelevare denaro senza alcuna commissione presso più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. In più, ti offre anche una assicurazione di viaggio gratuita e completa che ti copre a tutti gli imprevisti che potrebbero verificarsi durante un viaggio.

Una delle caratteristiche distintive della Carta YOU è la sua versatilità. Non è necessario cambiare banca per poter usufruire dei suoi vantaggi, perché puoi collegarla al tuo conto corrente esistente. Un altro grande vantaggio è la possibilità di pagare in modalità differita fino a 7 settimane senza interessi. Questo ti dà la flessibilità di gestire i tuoi pagamenti in base alle tue esigenze finanziarie.

Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, Carta YOU di Advanzia è accettata praticamente ovunque. Non importa dove ti trovi, puoi fare acquisti in sicurezza e comodità. Inoltre, Carta YOU è una Mastercard Gold e ciò ti permette di accedere a tutti i vantaggi e alla sicurezza associati a questo rinomato circuito.

Carta YOU di Advanzia rappresenta una vera rivoluzione nel mondo delle carte di credito. Richiedila in soli 2 minuti, ricevila direttamente a casa e scopri una nuova era di comodità finanziaria.

