Casa splendente SENZA DETERSIVI con il Vaporetto Polti in OFFERTA BOMBA

Vaporetto Polti! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Vaporetto Polti: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Vaporetto Polti è l’alleato nelle pulizie domestiche di cui non potrai più fare a meno!

Ti assicura una pulizia veloce e quotidiana dei pavimenti e di tutte le superfici lavabili di casa, solo con acqua e senza l’utilizzo di detersivi. In dotazione extra nell’offerta sono compresi anche 4 panni per pulire tutti i tipi di pavimenti che, tra l’altro, sono lavabili in lavatrice.

La modalità di utilizzo è semplicissima: puoi regolare il vapore in base alle tue esigenze e il serbatoio è estraibile per un’autonomia di lavoro illimitata. Inoltre il riscaldamento rapido avviene in soli 15 secondi quindi l’elettrodomestico è subito pronto all’uso ogni volta che vorrai.

La scopa a vapore è dotata di una spazzola Vaporforce flessibile e snodata che permette di arrivare dappertutto, anche negli angoli più difficili da raggiungere. È adatta a tutti i pavimenti, anche quelli più delicati come il parquet, mentre con l’apposito accessorio è possibile rinfrescare in un attimo tappeti e moquette.

La versatilità del Vaporetto è immensa anche grazie ai 17 accessori inclusi che permettono di rendere splendente qualsiasi tipologia di superficie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.