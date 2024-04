Cassa Bluetooth: FUORI TUTTO AMAZON!

La bella stagione pare essere finalmente tra noi, nonostante qualche pioggia di troppo. E’ tempo quindi di pensare alle giornate all’aria aperta, alle gite in compagnia, in campagna o magari al mare o in piscina. E cosa serve in questi casi per fare festa? Una bella cassa Bluetooth portatile, meglio se potente, di qualità e scontatissima! Ecco una lista di dispositivi che suonano alla grande senza farvi spendere una fortuna!

Marshall Willen, MENO 28%, risparmio esagerato!

Piccolo, dimensioni contenute ma dalla voce potente e profonda. Queste le qualità principali di Marshall Willen, il più piccolo del lotto ma con una qualità invidiabile grazie al know how super rock di Marshall, che tutti conosciamo per i giganteschi amplificatori. Il MENO 28% fa crollare il prezzo da 120 euro a 86 euro! Ben 34 euro di sconto!

Sony SRS-XB100, super compatto, super scontato

Sony SRS-XB100 è anch’esso leggero e compatto, portabilità estrema, ma senza che la qualità audio ne risenta. Ha bassi profondi, e più in generale un audio decisamente equilibrato e arioso. Certificazione IP67, è impermeabile e non soffre la polvere, e la durata della batteria è da sballo, fino a 16 ore. Super sconto MENO 39% per Sony SRS-XB100, da 64,90 euro a 40 euro.

JBL Flip 6, MENO 33%, MENO 50 euro!

JBL Flip 6 ha i super bassi come da tradizione JBL, grazie ad un sistema di altoparlanti a due vie che restituiscono un audio decisamente arioso e ben spaziato. Anche questa cassa è certificata IP67 contro acqua e polvere, e ha una durata della batteria da prima della classe. Prezzo spettacolare per JBL Flip 6 grazie al MENO 33% Amazon, da 150 euro a 100 euro!

Bose SoundLink Micro, portabilità estrema col MENO 16% di sconto

Bose SoundLink Micro è un perfetto esempio dell’alta tecnologia Bose, capace di realizzare un dispositivo piccolo ma con una voce potente e nitida. Bose SoundLink Micro, tra tutti le casse presenti qui è quella più pensata per un uso in mobilità, potendola agganciare allo zaino ma anche al manubrio della bicicletta! MENO 16%, 109 euro invece che 130 euro!

Anker Soundcore 2, rapporto qualità prezzo al top

Anker Soundcore 2 non gioca nello stesso campionato degli altoparlanti sopracitati, ma suona bene e non costa molto! Potenza d’uscita di 12 watt, certificazione IP67, bassi profondi e presenti con la tecnologia proprietaria Bass Up. Anker Soundcore 2 potete farlo vostro spendendo 34 euro invece che 46 euro, grazie allo sconto Amazon MENO 26%.

