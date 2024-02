Cassa bluetooth JBL: qualità super in mega SCONTO!

Voglia di ascoltare la musica in qualsiasi luogo? Ecco la Flip 6: una cassa bluetooth JBL dalla qualità al top, ma dal prezzo davvero interessante. Oggi infatti costa solo 99,99€ grazie allo sconto Amazon del 33%. Approfittane subito e porta a casa un prodotto del quale non potrai più fare a meno!

Cassa bluetooth JBL: la qualità in sconto Amazon!

Chi ama la musica sa bene quanto sia importante avere sempre a disposizione un mezzo non solo per ascoltarla in autonomia, ma anche e soprattutto per condividerla con i propri amici. La musica può animare anche le giornate più grigie e, soprattutto, può rendere ancora più belle le giornate trascorse in compagnia di amici e parenti.

JBL, da tantissimo tempo, propone prodotti utili a rispondere a questo tipo di esigenze. Oggi vi parliamo della cassa bluetooth JBL Flip 6: un modello che, grazie alle sue eccezionali caratteristiche tecniche, è in grado di soddisfare i clienti più esigenti. Questa cassa non solo è di grandissima qualità, ma anche super resistente e dalla batteria titanica.

Flip 6 integra un sistema di altoparlanti a due vie che permette di riprodurre musica stereo con una qualità eccelsa. I prodotti JBL permettono di riprodurre tutte le tonalità dei brani in modo impeccabile, bassi inclusi.

Ovviamente non manca a bordo la possibilità di collegare più di un device in contemporanea: in questo modo, se ci sono più persone che vogliono controllare la musica, non sarà necessario scollegare e ricollegare ogni volta i vari dispositivi. Come tutte le casse bluetooth JBL, anche Flip 6 integra la funzionalità PartyBoost. In questo modo, potrete connettere tra loro più prodotti JBL e godere di maggiore potenza e ancora più coinvolgimento. L’applicazione JBL vi permetterà inoltre di settare tutte le varie impostazioni utili a personalizzare l’esperienza di ascolto di questa Flip 6.

Non manca la certificazione IP67: questo permetterà di potare la cassa al mare o in piscina senza preoccupazioni.

La ricarica della batteria avviene tramite porta USB-C: garantisce una durata in riproduzione di circa 12h.

Compra subito la cassa bluetooth JBL Fip 6: oggi è in super sconto Amazon del 33%. Il prezzo? Solo 99,99€! Prezzo ottimo se consideriamo le caratteristiche tecniche e la qualità generale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.