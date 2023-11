Stufo di spendere soldi al bar? Fatti il caffè espresso in casa con soli 79 euro!

Chi lo dice che per bere un buon caffè espresso occorra andare per forza al bar? Con Cecotec Caffelizzia 790 Steel PRO, Macchina per caffè Espresso, in Acciaio Inox, 1350 W, 1 tazzina, in alluminio, puoi averlo comodamente anche in casa. Approfitta dell’offerta di oggi, pagando solo 79,99 euro con il 32% di sconto! Puoi anche pensare di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024.

Cecotec Caffelizzia 790 Steel PRO: le caratteristiche

Cecotec Caffelizzia 790 Steel PRO è una Macchina per caffè espresso in acciaio inox dal design elegante e compatto per gli amanti del buon caffè; consente di preparare tutti i tipi di caffè con una potenza massima di 1350 watt ed emette anche acqua calda per infusi. Il suo sistema di riscaldamento a blocchi rapido assicura che la temperatura venga mantenuta nella sua gamma ottimale per il miglior caffè; la sua potente pompa a pressione con tecnologia forcearoma da 20 bar raggiunge la migliore crema e il massimo aroma in ogni caffè. Manometro Pressurepro per controllare la pressione in tempo reale. Include piroscafo regolabile con protezione per testurizzare il latte a tuo piacimento e ottenere la migliore schiuma per il tuo caffè.

Emette acqua calda alla temperatura ideale per infusi; braccio filtrante con doppia uscita e due filtri per preparare automaticamente uno o due caffè; serbatoio acqua estraibile con capacità 1,2 litri; funge anche da scaldabiberon in acciaio inox; adatto per tazzine da caffè e tazze da colazione. Comodo vassoio antigoccia rimovibile per una facile pulizia rapida; sistema a risparmio energetico con spegnimento automatico e stand-by; ottimi indicatori luminosi per ogni funzione. Oltre allo stile elegante fornito dal materiale in acciaio, si inserisce bene in cucina grazie alle Dimensioni contenute: 21,2P x 37,3l x 35,5H cm.

Approfitta dell’offerta di oggi, pagando solo 79,99 euro con il 32% di sconto! Puoi anche pensare di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.