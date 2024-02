Champions League, Napoli-Barcellona: formazioni e come vederla in streaming

Mercoledì 21 febbraio, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Barcellona si affronteranno nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita inizierà alle ore 21:00 e sarà trasmessa in streaming su Prime Video, il servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime.

Sulla panchina dei campioni d’Italia farà il suo debutto Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia. Per lui sarà un ritorno a casa, dopo le esperienze da vice-allenatore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, con i tifosi partenopei che si augurano di poter vivere da subito una serata magica dopo il cambio del tecnico.

Champions League: le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

L’arrivo di Calzona coinciderà con il ritorno al 4-3-3 e il rientro di Osimhen al centro dell’attacco. Modulo speculare per i ragazzi di Xavi, con il tridente guidato dal bomber Lewandowski. Queste le formazioni di Napoli-Barcellona.

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Cajuste, Anguissa, Lobotka; Osimhen, Politano, Kvaratskhelia.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Inigo, Araujo, Koundé; Gundogan, Christensens, De Jong; Lewandowski, Yamal, Pedri.

Come vedere Napoli-Barcellona in streaming

Per vedere Napoli-Barcellona in streaming occorre attivare Amazon Prime, l’abbonamento che include tra i suoi servizi anche Prime Video. I nuovi clienti possono beneficiare della prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale Prime si rinnova in automatico a 4,99 euro al mese a meno che non si decida di disdire il contratto prima (senza costi aggiuntivi).

Il servizio di video streaming Prime Video offre inoltre un ampio catalogo di film e serie televisive, insieme alla migliore partita del mercoledì di Champions League (semifinali incluse). L’iscrizione a Prime prevede una prova gratuita della durata di 1 mese.

