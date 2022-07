Se sei tra quelli che sono riusciti a mettere le mani sulla console di ultima generazione di Sony, allora dovresti prendere in considerazione l’idea di acquistare una charging station per i tuoi controller DualSense. Quello di ACCO è un accessorio con licenza ufficiale PlayStation 5 (con tanto di logo) e si abbina perfettamente a quest’ultima.

Te lo consiglio non solo per la sua indiscutibile utilità, ma anche perché oggi è in offerta su Amazon e puoi acquistarlo a soli 15,98 euro grazie al sostanzioso sconto del 36% (il prezzo di listino è 24,99 euro). Venduto e spedito da Amazon, la spedizione è gratuita per tutti gli utenti abbonati a Prime.

Carica e visualizza i tuoi controller senza fili DualSense con la stazione di ricarica doppia con licenza ufficiale per PlayStation 5. Per caricare due controller contemporaneamente, è sufficiente fare clic. La base LED si illumina indicando il livello di carica. Una volta caricati i controller, fai clic per rilasciare il contatto e avviare il gioco. Oppure lascia semplicemente il controller sulla stazione per un fantastico colpo d’occhio.

Con la charging station di ACCO, puoi ricaricare facilmente due controller PlayStation 5 DualSense contemporaneamente, senza più preoccuparti di cavi aggrovigliati o di scambiare i controller. Questi si agganciano e si incastrano in posizione semplicemente, senza alcuna configurazione complicata. E poi non si può negare che i controller DualSense abbiano un bell’aspetto, quindi perché non metterli in mostra? La stazione di ricarica pone l’estetica in primo piano, così puoi mostrare con orgoglio la tua intera configurazione ad amici e parenti, anche quando non stai giocando.

Molto comodo poi il pratico indicatore luminoso che ti indica quando ciascun controller è completamente carico, così saprai quando tornare in modalità senza fili. Devi solo far scattare il controller e, quando senti il clic, l’indicatore luminoso si accenderà indicando il livello corrente della batteria. La stazione di ricarica doppia utilizza un adattatore CA incluso, in modo che le porte USB della tua PlayStation 5 possano essere utilizzate liberamente per altri accessori.

Oltre a emettere un clic per farti sapere che i tuoi controller sono collegati e completamente carichi, la stazione di ricarica dispone anche di una semplice funzione di rilascio che ti consente di non sprecare tempo di gioco prezioso o di non rompere i tuoi controller.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.