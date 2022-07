Chiavetta Lexar con USB 3.0 da 64 GB a meno di 10 euro su Amazon!

In promo su Amazon a soli 7,99€ la chiavetta Lexar da 64 GB con connessione USB 3.0. Raggiunge una velocità di lettura fino a 100 MB/s, garantendo un’esperienza di trasferimento di dati veloce ed affidabile, che ti farà risparmiare più tempo. Per usarla basterà collegare semplicemente la chiavetta USB e trasferire e archiviare i dati tra i vari dispositivi. Non è necessario installare alcun software per trasferire facilmente file digitali, immagini, musica e video ad alta velocità.



La chiavetta USB Lexar USB3.0 è compatibile con Windows7/8/10/Vista/XP/Unix/2000/ME/NT Linux/Mac OS e supporta la connesione sia con la porta USB 3.0 che con quella USB 2.0.

Grazie alla tecnologia di archiviazione standard di Lexar, la chiavetta è in grado di resistere agli urti, all’acqua, alle temperature, ai raggi X e ai magneti. Pratica e portatile, la memory stick Lexar è decisamente piccola, facile e comoda da trasportare. E grazie ad un involucro in metallo resistente e robusto in lega di zinco, che non solo ti aiuta a mantenere i dati in dimensioni minime, tutti i tuoi dati saranno sempre al sicuro con te. Acquistala ora grazie allo sconto del 27% su Amazon, e sei cliente Prime risparmia anche sulla spedizione!

