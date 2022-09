CHUWI HiPad X: il tablet da 10.1'' tutta sostanza da acquistare subito

L’eccellente Hipad Air di CHUWI, con sistema Android 11, display 10.3” FHD 1920×1200, processore Octa Core 2.0 GHz, 128GB ROM+6GB RAM, batteria 7000mAh e fotocamera 5MP+5MP, 2.4G/5G WiFi, BT5.0/Type C/Face ID, lo trovi ora su Amazon a un prezzo decisamente super: appena 162€ per un validissimo tablet dotato di tutto ciò che serve, e con le spese di spedizione gratuite. HiPad X è realizzato interamente in metallo anche se pesa solo 560g uno spessore di 9,5mm che lo rendono molto portatile e leggero. La transizione angolare adotta la tecnologia CNC ad alta precisione. Con il tocco confortevole, non può sentirsi affaticato anche dopo averlo tenuto in mano per molto tempo.

CHUWI Air Tablet, device senza compromessi

Questo dispositivo è davvero eccellente sotto diversi punti di vista: ha una RAM LPDDR4 da 6GB che consente una transizione fluida tra le app. La memoria di archiviazione da 128GB offre ampio spazio per giochi, foto e video. Ma se vuoi, aggiungi una scheda micro SD per ulteriore spazio di archiviazione, mantenendo tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. Dotato di un touch screen FHD IPS da 10,1 pollici, un design dello schermo completamente attrezzato e un corpo in metallo. La risoluzione 1920×1200 offre colori vividi e immagini chiare, goditi gli eccellenti effetti visivi di film o giochi.

Il IPS touch screen completamente laminato è da 10,1 pollici e l’alta risoluzione (1920*1200) può mostrare un’immagine ultra nitida. HiPad X mostra più contenuti grazie al suo formato 16:10 progettato. La fotocamera frontale da 5MP integrata supporta il riconoscimento facciale Face ID per sbloccare il tablet e proteggere i dati privati. La fotocamera posteriore da 5MP con intelligenza artificiale migliora la fotografia creativa e la registrazione video. I doppi microfoni integrati offrono un’eccellente qualità del suono, rendendo il suono della riproduzione di musica e video, videoconferenze e DAD chiaro, spaziale e coinvolgente.

Con LPDDR4X da 6GB e ROM da 128GB, HiPad X può eseguire più applicazioni in background, passando in modo fluido senza ritardi e mantenendo allo stesso tempo un’elevata efficienza e un risparmio energetico. Hipad Air supporta 2.4G/5G WiFi e Bluetooth 5.0, che possono facilmente realizzare la funzione di connessione. La batteria integrata ad alta capacità da 6000mAh, con la tecnologia ai polimeri di litio sottile e leggera, è abbastanza potente per 8 ore, pur rimanendo stabile ed efficiente. Approfitta dello sconto e fallo tuo 162€ con le spedizioni gratuite.

