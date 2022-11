Ciao Povery!1!1! Cinque prodotti top... per tasche FORTI

Tra i milioni di prodotti disponibili su Amazon, ce ne sono anche di molto costosi, di quelli cioè riservati a un pubblico un po’ di nicchia che ha la possibilità di spendere, bontà sua, anche cifre piuttosto consistenti. In questo caso non parliamo di prodotti solamente extra lusso, come magari può essere un Rolex, ma di dispositivi, elettrodomestici e accessori considerati di fascia top. Come quelli che ho scelto personalmente dalla mia collezione privata e che ti consiglio di acquistare non solo per la loro bontà, ma anche per distinguerti dalla massa.

Ciao Povery, affari non per tutte le tasche

Per questa occasione ho deciso di segnalarvi una manciata di prodotti variegati e tutto sommato abbordabili. Uno “stuzzichino” per gli utenti più shick in vista magari di n lauto pranzo fatto più avanti a base di acquisti sempre più di classe.

HUAWEI WATCH GT3 Pro Ceramic Edition

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition trae ispirazione dall’incontro di influenze orientali e occidentali ed è progettato per essere un perfetto equilibrio tra tecnologia e arte. Questa fusione di Oriente e Occidente si traduce in un design elegante, con la semplicità della ceramica che completa il fascino del metallo. Un’altra ispirazione è stata il capolavoro di Botticelli, La nascita di Venere, evidente nella lunetta in oro e argento con motivo a conchiglia e 24 disegni a onda che lo elevano da orologio a opera d’arte.

Apple iPhone 14

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 1.375€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. E’ vero, non parliamo di uno sconto epocale, ma oggi come oggi risparmiare oltre 50€ non è da sottovalutare, soprattutto su prodotti di un certo livello come questo. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Sony BRAVIA XR – 65 Pollici

Con colori eccezionali, neri puri per profondità e texture realistiche e angoli di visione superiori, l’OLED di Sony è semplicemente sbalorditivo. Lo schermo è l’altoparlante. Acoustic Surface Audio+ combina tre attuatori, oltre a due subwoofer, per creare un suono che si muove con l’immagine, con dialoghi chiari e naturali e bassi migliorati.

Apple iPad Pro 11 (Quarta Generazione)

Brillante display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core. L’iPad costerà 1.395€ ma quante occasioni dti dà di crescere e migliorarti? Ha tutto: fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), scanner LiDAR per la realtà aumentata e Wi-Fi 6E ultraveloce per rimanere in contatto col mondo.

Statua di Batman

Eh sì, alla fine siamo tutti un po’ nerd, anche io. Da fan di Batman non posso dunque che avere (e consigliarvi) questa spettacolare statuetta celebrativa dell’eroe. E’ della ARTFX, serie Elseworld 1/6 e rappresenta Batman – Thomas Wayne ispirata alla serie che re-immaggina il personaggio così che a essere ucciso dal rapinatore – la scena famigerata che segna la nascita di Batman – è Bruce Wayne piuttosto che suo padre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.