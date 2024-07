CMF by Nothing Phone 1: finalmente le prime foto

CMF by Nothing è la linea di prodotti più economica di Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus. Nata solo lo scorso settembre, CMF by Nothing si distingue per un design ricercato e minimalista, pur mantenendo un prezzo accessibile. Se Nothing punta su un design audace e dal forte impatto, stiamo parlando dello smartphone con i glifi, CMF by Nothing Phone 1 propone un’estetica più sobria, senza rinunciare a dettagli e linee davvero originali. L’obiettivo è quello di offrire prodotti di qualità a un prezzo competitivo, rendendo il design innovativo accessibile a un pubblico più ampio. Oggi finalmente, dove aver visto solo pochissime immagini, possiamo vederlo nella sua interezza.

Lo smartphone verrà svelato ufficialmente il prossimo 8 luglio, ma da quello che sappiamo CMF by Nothing Phone 1 potrebbe essere un dispositivo dal rapporto qualità prezzo davvero vincente e dalla facile riparabilità. Un probabile BEST BUY della fascia media quindi. Ecco nel dettaglio tutte le specifiche attese del telefono:

Schermo AMOLED da 6,67”, FHD+ 1080p, frequenza d’aggiornamento massima 120 Hz e luminosità di picco di 2000 nits

CPU MediaTek Dimensity 7300.

8 o 6 GB di RAM.

128 GB di archiviazione, espandibile via microSD fino ad un massimo di 2 TB.

Camera principale posteriore da 50 MP, un sensore di profondità e una camera anteriore da 16 MP

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida max 33 W

Il prezzo è la grande incognita, visto che al momento è trapelato solo quello per il mercato indiano, un costo davvero competitivo: 15.999 e 17.999 rupie ovvero 178 e 200 euro. Non sappiamo quindi se verrà mantenuto un cambio 1:1, è molto improbabile in tal senso, ma se la base di partenza fosse questa sarebbe anche a salire qualcosa di molto accessibile.

